Saint Maximin sahaya indi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 23 Temmuz'da oynayacağı Lugano maçına odaklandı. Dün yapılan antrenmanda, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Allan Saint Maximin de yer aldı. Ayrıca EURO 2024'te mücadele eden ve milli takımlardan dönüp, kontrolden geçirilen Ferdi Kadıoğlu ile Mert Müldür de çalışmaya katıldı. Öte yandan Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirlen antrenmanda Hull City maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. İdmanda koordinasyon, pas, çabukluk çalışmalarının yanı sıra çift kale maç oynandığı da görüldü.

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