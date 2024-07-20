Kozlowski artık Antep’te

Gaziantep FK, İngiltere'de Brighton forması giyen Polonyalı yıldız Kacper Kozlowski ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Transferim için mutluyum. Sahaya çıkmak için sabırsızım" dedi.

RAKİBİMİZ UKRAYNA OLDU

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu. İlk tur maçları 23-29 Ekim, 2. tur maçları ise 27 Kasım-3 Aralık'ta oynanacak.

ALTIN MADALYA İSTİYORUM

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'te altın madalya kazanarak ilke imza atmak istediğini söyledi. İlgün, "Altın madalyayı çok istiyorum. Türk bayrağıyla tur atacak ve başaracak gücüm var" dedi.