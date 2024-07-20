En Nesyri’de sıcak saatler

Fenerbahçe Faslı golcü Youssef En- Nesyri için Sevilla ile görüşmelerinde artık sona yaklaştı. Sevilla'nın anlaşmaya varılan bonservis bedelinin yarısından fazlasını peşin, kalanını ise taksitle istediği ifade ediliyor. İki takımın sadece bu konuda bir anlaşmazlık yaşadığı ve bu pürüzün ortadan kalkması halinde transferin resmen açıklanması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler bir süredir kararını beklediği 27 yaşındaki futbolcudan da dün olumlu yanıt aldı. Kanarya'nın yıldız oyuncuyla yıllık 4 milyon Euro'dan 4 senelik kontrat imzalayacağı ifade ediliyor. Tecrübeli futbolcunun Sevilla'nın dünkü idmanında yer almaması da transferin artık bitmek üzere olduğuna işaret ediyor. Yönetiminin Mourinho'nun forvet adayları arasında 1 numara olan yıldız futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

HAVADAN ÇOK ETKİLİ

Fenerbahçe'nin transferini açıklamaya hazırlandığı Faslı golcü hava toplarındaki etkinliğiyle ön plana çıkıyor. 1.92'lik yıldız futbolcu ceza sahasına gelen ortalarda attığı şık kafa golleriyle çok etkili. En- Nesyri geçen sezon Sevilla formasıyla çıktığı 41 maçta 20 gol kaydetti.