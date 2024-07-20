Aslan Doue’ye kavuşuyor

Galatasaray, sağ bek transferini sonunda bitirdi. Sarı-Kırmızılılar uzun süren pazarlıklar sonrasında Fransız Ligi ekiplerinden Rennes'de forma giyen 21 yaşındaki Guela Doue ve kulübüyle anlaşma sağladı. Genç yıldız için Fransa'ya özel uçak gönderileceği ve oyuncunun bugün ya da yarın İstanbul'a geleceği belirtildi. Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için 7.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Doue ise yıllığı 1.2 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşmeye imza atacak. Fildişi Sahilli sağ bek, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek takıma katılacak. Rennes altyapısında yetişen Guela Doue geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 4 asistlik performans sergiledi.

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