Trabzonspor’a skorer sağ bek

Thomas Meunier'in flaş ayrılığı sonrasında hızlı bir şekilde sağ bek arayışlarına giren Trabzonspor, Boavista forması giyen 23 yaşındaki Pedro Malheiro ismi gündeme gelmişti. Fırtına'nın diğer adayı ise dün gece ortaya çıktı ve taraftarları heyecanlandırdı. Bu sezon Glasgow'dan Lundstram ve Barisic'i kadrosuna katan Bordo-Mavililer'in gözünü, aynı takımdan kaptan James Tavernier'e diktiği ortaya çıktı. Fırtına'nın 32 yaşındaki sağ bekle el sıkıştığı, kulübü ile masaya oturacağı öğrenildi. 2015'ten bu yana Glasgow forması giyen Tavernier, kariyerinde çıktığı 605 maçta 134 gol attı ve 142 asist yaptı.

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