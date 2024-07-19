Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yücel, "Güzel transferlere imza attık. En son Ciro Immobile geldi. Gelirken de çok büyük bir fedakarlık yaparak geldi. En büyük sıkıntımız mevcut kadrodaki yabancı oyuncularımız. 12'ye düşmesi gerekiyor. 1 hafta 10 gün boyunca oyuncularımızla yollarımızı ayırmaya çalışacağız. Amartey için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi ve biz kabul ettik" dedi. Hüseyin Yücel, Anderson Talisca'ya ilişkin, "Muçi'ye herhangi bir teklif yok. İlgilenen kulüpler var. Gedson'a Zenit'ten teklif geldi. Son anda vazgeçtiler. Muçi'nin yokluğunda Talisca gündeme gelebilir. Daha iyi isimler de gündeme gelebilir. Sadece Talisca'ya odaklanmamak gerekiyor" diye konuştu.

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