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Galatasaray gol şov yaptı

Cimbom 3. özel maçında Slovak ekibi Tirencin’i Köhn, Ziyech, Mertens ve Batshuayi’nin golleri ile mağlup etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
Galatasaray gol şov yaptı

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G.Saray, Avusturya kampında üçüncü hazırlık maçını Slovak ekibi Tirencin'e karşı oynadı. İlk iki maçta LASK Linz'e 3-2, Düsseldorf'a ise 5-2 kaybeden Cimbom bu kez sahadan 4-1 galip ayrıldı. İlk iki maça göre daha diri bir görüntü çizen Sarı-Kırmızılılar; Jankat, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha ve Batshuayi 11 ile çıktı. 7'de Köhn kendi kazandığı topla ceza sahasına girip bitirdi: 1-0. 22'de Ziyech bitirdi: 2-0. 48'de Mertens nefis bir gol attı: 3-0. 58'de Batshuayi siftah yaptı: 4-0. 82'de Uchegbu takımının tek golünü kaydetti. Cimbom, rahat kazandı.

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