En-Nesyri Fener’e kaldı

Michy Batshuayi'yi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gözler hücum hattına yapılacak takviyeye çevrilirken, Sevilla'da forma giyen En Nesyri'nin transferinde flaş gelişmeler yaşandı.

ROMA DEVRE DIŞI

Türkiye'den Fenerbahçe, İtalya'dan Roma ve Suudi ekiplerinden transfer teklifleri alan 27 yaşındaki Faslı yıldızın rotası Süper Lig olacak. Arabistan'a gitmek istemeyen futbolcunun, Roma'nın kendisine sunduğu tekliften memnun kalmadığı, Kanarya'nın önerisi ve projelerinden etkilendiği öğrenildi. Ayrıca Roma'nın, En Nesyri yerine Lille'de oynayan Jonathan David'i düşündüğü ortaya çıktı. İtalya'dan gelen son haberlere göre de En Nesyri için en somut adresin Fenerbahçe olacağı ifade edildi.

4 YILLIK ÖNERİ

Jose Mourinho'nun da transferine onay verdiği Youssef En-Nesyri'ye Sarı- Lacivertli kurmayların uzun vadeli bir kontrat önerdiği, bu sürenin de 4 yıl olduğu öğrenildi. Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Nesyri, geçen sezon forma giydiği 41 maçta 20 gol, 3 asist üretti. Faslı yıldız, santrfor dışında, sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Ülkesi olan Fas Milli Takımı'nda 73 maçta oynayan yıldız isim, 20 gol üretmeyi bildi.

ÜRETKEN ÇALIŞKAN VE SKORER

Kariyerinde daha öne Malaga, Leganes ve Sevilla formalarını terleten En-Nesyri, 290 maçlık kariyerinde 93 gol attı, 12 de asist kaydetti. Faslı yıldız, üretken ve çalışkanlığı ile tanınan bir yıldız.