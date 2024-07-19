Avrupa’da kürsüdeyiz!

Macaristan'da gerçekleştirilen 2024 Track Wood/Drift King Avrupa yarışında ipi göğüsleyen Kuzey Kıbrıslı Enver Haskasap oldu. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden TOSFED lisanslı drift pilotu Enver Haskasap, 15 ülkenin katıldığı yarışmada kürsüye çıkma başarısını gösterdi.

Yarış boyunca istikrarlı performans sergileyen Haskasap, seride kazanan ilk Türk sürücü olarak tarihe geçti. Ülkesini gururla temsil eden Haskasap, "Çok mutluyum motor sporlarında daha çok başarılı günler yaşayacağız, tüm vatandaşlarımıza armağan olsun" dedi.