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Yunus Akgün İtalya yolcusu

G.Saray’ın yıldız oyuncusu İtalya Ligi ekiplerinden Hellas Verona ile anlaşmak üzere...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Yunus Akgün İtalya yolcusu

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Geçen sezonu İngiliz ekibi Leicester City'de kiralık geçiren ve Galatasaray'a dönen Yunus Akgün'e İtalya Serie A'dan talip var. Transfer için anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Serie A'da geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Hellas Verona, Yunus için Galatasaray ile görüşmelerini ilerletti.

61 MAÇTA 6 GOLÜ VAR
Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu, tarafların son detayları görüştüğü aktarıldı. Euro 2024'te 70 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcunun İtalya ile ilgili Montella ile de görüştüğü ve olumlu tavsiyeler aldığı kaydedildi. Yunus Akgün, Galatasaray kariyerinde 61 maçta 6 gol atarken 8 asist yaptı.

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