Kovacic bombası: Fenerbahçe Hırvat yıldız için masada

Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin transferde durmaya niyeti yok. Sarı-Lacivertliler'in Manchester City'nin Hırvat orta sahası Mateo Kovacic'i gündemine aldığı belirlendi.

Yıldız futbolcuyu kiralamayı düşünen Manchester City ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da bu transfere onay verdiği ve kadroya katılması halinde Fred'le beraber kullanmayı düşündüğü ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu forma giydiği 46 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oyunun iki yönünde de etkili bir performans ortaya koyan Kovacic'in kontratı 2027 yılında sona erecek. Hırvat Milli Takımı ile de 104 maçta sahaya çıkan Kovacic ülkesi adına 5 gol kaydetti.