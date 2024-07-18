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Galatasaray Brezilyalı yıldız Wendel'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor

Cimbom, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için rakamı 15 milyon Euro’ya yükseltti. Zenit ise 25 milyon Euro’dan 20 milyon Euro’ya düştü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Galatasaray Brezilyalı yıldız Wendel’i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor

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Galatasaray'da tek gündem Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel... Sarı-Kırmızılılar, Rusya Ligi ekibi Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Wendel'i renklerine katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Zenit ile Rusya'da görüşen Sportif Direktör Cenk Ergün, sonrasında yönetime rapor sundu.

Galatasaray'ın Wendel için rakamı yükselttiği ortaya çıktı. Cimbom, daha önce bonuslar dahil 12 milyon Euro teklif yaptığı Sambacı yıldız için rakamı 15 milyon Euro'ya yükseltti. Rus ekibi de Galatasaray'ın ısrarı sonrasında geri adım attı ve indirime gitti. Ruslar, Brezilyalı orta saha için kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı.

Son görüşmede ise 20 milyon Euro'ya kadar düştüler. Wendel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Brezilyalı orta saha kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Rus medyasından Championat, Wendel ile ilgili flaş bir habere imza attı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz gün Türk kulübünün bir temsilcisi Zenit'i ziyaret ettikten sonra Rusya'dan ayrıldı. Brezilyalı oyuncu Avrupa'da şansını deneme arzusunu gizlemiyor" Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncunun Zenit olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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