Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Donald Trump'a yanıt: Silah kullanırım
ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonunun ardından Donald Trump’ın “Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor” sözlerine Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’dan sert yanıt geldi. Petro, Trump’ın açıklamalarını “gayrimeşru tehdit” olarak nitelendirerek anayasal yetkileri çerçevesinde ordu ve polisin başı olduğunu vurguladı, ülkesine yönelik bir müdahale halinde istemese de yeniden silah kullanabileceğini söyledi.
Dünya ABD'nin Venezuelya'ya yaptığı şok operasyonu konuşuyor...
3 Ocak'ta Karakas'ta yaşanan patlamaların ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ülkeden çıkarıldığını duyurdu. ABD'ye kaçırılan Maduro "Narko" suçlamalarla yargılanacak.
Venezuela baskını sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika ülkelerini hedefe aldı. Kolombiya'nın hasta bir adam tarafından yönetildiğini iddia eden Trump "Bu durum uzun sürmeyecek. Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor" dedi.
PETRO'DAN TRUMP'A YANIT
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.
Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor" söyleminin ardından Petro, son ifadelerinin basına yansıdığı şekliyle olup olmadığını ve çevirilerini kontrol edeceğini, bu 'gayrimeşru tehdide' gerçekten anladıktan sonra yanıt vereceğini belirtti.
Petro, Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak anayasanın verdiği yetkiyle ordu ile polis güçlerinin lideri olduğunu ve 'dünya tarihindeki en büyük kokain operasyonunu başlattığını' kaydetti.
Uyuşturucu kaçakçılığı yapan silahlı grupların elebaşılarının yakalanması için talimat verdiğini vurgulayan Petro, "Halkımın önemli bir bölümünün istediği ve saygı duyduğu cumhurbaşkanını tutuklamaya kalkarsanız halkın gücünü serbest bırakmış olursunuz" açıklamasında bulundu.
ABD bayrağını Kolombiya bayrağının önüne koyan kamudaki her askeri ve emniyet yetkilisinin derhal kurumdan ayrılmasını emreden Petro, ülkesi için istemediği halde eline yeniden silah alabileceğini aktardı.
ELİME SİLAH ALIRIM
Petro, "Asker olmamış olsam da, savaş ve gizli operasyonlar hakkında bilgi sahibiyim. 1989 Barış Anlaşması'ndan sonra bir daha asla silah kullanmayacağıma yemin etmiştim, ancak ülkem uğruna, istemediğim silahları tekrar kullanacağım." dedi.
Gayrimeşru ve narkotik suç örgütü mensubu olmadığını söyleyen Petro, Kolombiya halkından herhangi bir gayrimeşru ve şiddet içeren girişime karşı kendisini savunmasını istediğini ifade etti.