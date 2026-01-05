Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Donald Trump'a yanıt: Silah kullanırım

Venezuela baskını sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika ülkelerini hedefe aldı. Kolombiya'nın hasta bir adam tarafından yönetildiğini iddia eden Trump " Bu durum uzun sürmeyecek. Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor" dedi.

Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor" söyleminin ardından Petro, son ifadelerinin basına yansıdığı şekliyle olup olmadığını ve çevirilerini kontrol edeceğini, bu 'gayrimeşru tehdide' gerçekten anladıktan sonra yanıt vereceğini belirtti.

Petro, Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak anayasanın verdiği yetkiyle ordu ile polis güçlerinin lideri olduğunu ve 'dünya tarihindeki en büyük kokain operasyonunu başlattığını' kaydetti.

Uyuşturucu kaçakçılığı yapan silahlı grupların elebaşılarının yakalanması için talimat verdiğini vurgulayan Petro, "Halkımın önemli bir bölümünün istediği ve saygı duyduğu cumhurbaşkanını tutuklamaya kalkarsanız halkın gücünü serbest bırakmış olursunuz" açıklamasında bulundu.