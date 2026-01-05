Atv Müge Anlı 5 Ocak 2026 canlı izle! Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 09:33

5 Ocak 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programda ele alınan son gelişmeler ve dikkat çeken anlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte günün öne çıkan başlıkları…

(Kaynak: Atv)

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ceylan'ın birlikte kaçtığı kişinin evli olduğu bilgisi gündeme geldi. Söz konusu kişinin eşi, kendisine şiddet uygulandığını ve çocuğuyla ilgilenmediğini öne sürdü. Ancak Ceylan Hanım bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

44 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Gökhan Doğan, 22 Aralık'ta Beyoğlu'nda ortadan kaybolmuştu. Beş gündür oğlundan haber alamayan baba Rıza Doğan, yardım istemek için stüdyoya başvurdu. Müge Anlı ve ekibinin yoğun çalışması sonucu sokak sokak aranan Gökhan Doğan'a ulaşıldı. Kayıp şahsın bulunması ailesine büyük sevinç yaşattı.

Samsun'un Vezirdere Mahallesi'nde yaşayan, altı çocuk annesi 45 yaşındaki Pamuk Bedir, pazartesi akşamı evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Üç gündür kız kardeşine ulaşamayan Ahmet Bedir, yaşanan kayıp için stüdyoya gelerek destek talep etti.