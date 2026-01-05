Süper Kupa'da dev maç! Buruk'tan kanat Tekke'den bek sürprizi

Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı için organizasyonun yarı finalinde son kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti. Bu durumda Süper Lig'de geçen sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe ile üçüncü olan Samsunspor, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.

GALATASARAY'DAKİ EKSİKLER Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak. Ülkesi Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'na yeni veda eden Mario Lemina ile takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'nun da Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

TRABZONSPOR'DAKİ EKSİKLER Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic ile Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek. Takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da kadroda yer almayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mücadele öncesi sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...