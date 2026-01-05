Başkan Erdoğan ABD basınına konuştu! Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO için önemli: Programdan çıkarılmamız haksız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı telefon görüşmesi öncesi ABD basınına konuştu. Erdoğan, Bloomberg'in sorularına yazılı olarak verdiği yanıtlarda, ABD ile ilişkiler, Türkiye'nin enerji politikası ve jeopolitik gelişmelere değindi.

Eylül ayında Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunda bizzat gündeme getirdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan askeri teçhizat satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılma kararını "haksız" olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE'NİN F-35'E DAHİL EDİLMESİ NATO İÇİN ÖNEMLİ"



Erdoğan "Sayın Trump'ın yeniden göreve başlamasıyla birlikte Türkiye–ABD ilişkilerinde daha makul ve olumlu bir zemine geçilmesi yönünde bir imkan doğmuştur. Türkiye'nin bedelini ödediği F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi iki stratejik ortak olan Türkiye ABD'nin yanı sıra NATO'nun güvenliği için de önemli ve gereklidir" ifadelerini kullandı.



