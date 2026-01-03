Kallas, "AB, Sayın (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun meşruiyetten yoksun olduğunu defalarca dile getirmiş ve barışçıl bir geçişi savunmuştur. Her koşulda uluslararası hukuk ve BM Şartı'na saygı gösterilmelidir. Tüm tarafları itidale davet ediyoruz." vurgusunu yaptı.

AB'nin Karakas'taki büyükelçisi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Kallas, "AB, Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ediyor." bilgisini verdi.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Venezuela'ya düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Venezuela 'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Her koşulda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de gelişmeleri ve ülkedeki İtalyan vatandaşların durumunu yakından takip ettiklerini kaydederek Başbakan Giorgia Meloni'nin durum hakkında sürekli olarak bilgilendirildiğini aktardı.

Durumu yakından takip ettiklerini belirten Prevot, Avrupalı müttefiklerle koordinasyon halinde olduklarını ifade etti.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot da Venezuela 'daki vatandaşların güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (AA)

ABD'nin Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Caracas'ta gerçekleştirdiği hava saldırısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri saldırıları doğrulaması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Venezuela halkının yanında oldukları mesajını paylaştı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada Von der Leyen, "Venezuela'daki durumu çok yakından takip ediyoruz. Venezuela halkının yanındayız. Barışçıl ve demokratik bir geçişi destekliyoruz. Her türlü çözüm, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na saygı göstermelidir" dedi.

Leyen, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'la birlikte AB üyesi devletler ile koordinasyon içinde ülkedeki AB vatandaşlarının tam desteğimize güvenebileceğinden emin olmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.