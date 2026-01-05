Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Aslan imza için devrede

DOVBYK TRANSFERİNDE İSTANBUL İDDİASI Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hücum hattına yapmayı planladığı takviyeler doğrultusunda gündeme gelen Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki futbolcunun olası bir İstanbul macerasına nasıl baktığı ortaya çıktı.

İKİ DEV TEK HEDEF Trendyol Süper Lig'de transfer rekabeti hız kesmeden sürerken Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez ortak bir isimde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin performansından tam anlamıyla memnun olmaması ve Alexander Sörloth transferinde yaşanabilecek olumsuzluk ihtimaline karşı Artem Dovbyk'i listesine dahil etmişti. Galatasaray cephesinin de Ukraynalı yıldız için Roma'dan bilgi aldığı öğrenildi.

İTALYAN BASININDAN NET MESAJ İtalyan basınında yer alan haberlere göre Artem Dovbyk, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen temaslara rağmen Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyor. Haberde, golcü futbolcunun kariyer planlamasında Süper Lig'in şu aşamada öncelikli bir seçenek olmadığı vurgulandı.

ROMA'DAKİ DURUMU BELİRSİZ Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Artem Dovbyk, bu sezon Roma formasıyla 16 maçta yalnızca 599 dakika süre alabildi. Ukraynalı santrfor bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Düzenli forma şansı bulmak isteyen Dovbyk'in sezonun geri kalanına dair beklentilerinin bu doğrultuda şekillendiği ifade ediliyor.