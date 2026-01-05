Fenerbahçe'nin transferine Galatasaray engeli! Aslan imza için devrede
Trendyol Süper Lig'in iki dev ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe, Mattéo Guendouzi transferinde karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin teklif yaptığı Fransız yıldız için Cimbom devreye girdi. İşte detaylar...
Sezon başında kadrosuna kattığı yıldızlarla adından söz ettiren ve Avrupa'da ses getiren Galatasaray, birçok yıldızla görüşme halinde. Sarı kırmızılı ekibin takviyeye en çok ihtiyaç duyduğu mevkilerden biri de orta saha. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, temaslarını sürdürüyor.
MAURO ICARDI'DEN KONTRAT AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezon sonu bitecek olan kontratı nedeniyle geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Tangocu golcü; "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim." dedi.
BERKAN KUTLU'YA VEDA
Galatasaray, uzun yıllardır sarı-kırmızılı formayı giyen Berkan Kutlu ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulüp tarafından duygusal bir veda mesajı paylaşıldı.
BAŞARI DİLEĞİ
Galatasaray'ın yayımladığı açıklamada Berkan Kutlu'nun sahaya çıktığı her maçta mücadelesiyle öne çıktığı vurgulandı. Açıklamada, çocukluk hayalini gerçekleştirerek sarı-kırmızılı formayı giyen ve hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür edildi. Birlikte kazanılan başarıların ve yaşanan mutlulukların her zaman hatırlanacağı ifade edilerek, deneyimli futbolcuya kariyerinin geri kalanında başarılar dilendi.
OKAN BURUK'TAN TEŞEKKÜR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Trabzonspor maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında ayrılığı doğruladı. Buruk, Berkan Kutlu'nun takıma veda ettiğini belirterek, kendisine verdikleri emekler için teşekkür etti ve sarı-kırmızılı camia adına minnet duygularını dile getirdi.
PERFORMANSI
2021 yılında Corendon Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla toplam 159 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte 3 gol ve 8 asistlik katkı sağlayan milli futbolcu, takımın önemli parçalarından biri oldu.
KAZANDIĞI KUPALAR
Berkan Kutlu, Galatasaray kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanarak toplamda 5 kupa sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüpte önemli başarılara imza atan deneyimli orta saha oyuncusunun yeni adresi ise Konyaspor oldu.
GALATASARAY'DA AHMED KUTUCU GELİŞMESİ
Geçen sezon ara transfer döneminde Galatasaray kadrosuna katılan ancak beklentilerin altında kalan Ahmed Kutucu hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcuya ilgi olduğu ve sarı-kırmızılı yönetimin bonservis konusunda kararını verdiği öğrenildi.
KADRO PLANLAMASI NETLEŞİYOR
Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray'da yalnızca yeni transferler değil, mevcut kadrodaki oyuncuların geleceği de gündeme geldi. Teknik heyet ve yönetim, ikinci yarı planlaması doğrultusunda bazı isimlerle yolları ayırmayı değerlendiriyor.
AHMED KUTUCU İLE AYRILIK GÜNDEMDE
Galatasaray formasıyla istenilen seviyeye ulaşamayan ancak son haftalarda sınırlı da olsa katkı sağlayan Ahmed Kutucu'ya talipler olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun transferine sıcak baktığı ifade ediliyor.
BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ
Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Ahmed Kutucu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun satışından mümkün olan en az zararla çıkmayı hedefliyor.
SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 4 milyon euro olan 25 yaşındaki Ahmed Kutucu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 26 maça çıkan Ahmed Kutucu, bu süreçte 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
İTALYAN BASININDA "TÜRKLER GELİYOR" PANİĞİ
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde rotasını bir kez daha İtalya'ya çevirmesi, İtalyan basınında ciddi bir rahatsızlık yarattı. Türk kulüplerinin Serie A'daki artan etkisi, Çizme medyasında sert ifadelerle gündeme taşındı.
"SERIE A'MIZI YAĞMALIYORLAR"
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Giornale, bugünkü sayısında konuya geniş yer ayırdı. Gazete, "Türkler bile Serie A'mızı yağmalıyor" başlığıyla yayımladığı analizde, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hamlelerini adeta hedef aldı.
"OSMANLI PARASI SERIE A'YA AKIYOR"
Haberde kullanılan ifadeler dikkat çekti. Il Giornale, Türk kulüplerinin yüksek bütçelerle Serie A'ya yöneldiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Aman Allah'ım, Türkler geliyor. Serie A'ya doğru Osmanlı parası adeta sel gibi akıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, kulüplerimizi yağmalamaya hazırlanıyor."
FENERBAHÇE'DEN 60 MİLYON EUROLUK HAMLE
Gazete, Fenerbahçe'nin Lazio forması giyen Matteo Guendouzi ile Milan'dan Christopher Nkunku için toplam 60 milyon euro ayırdığını ve temaslarını sürdürdüğünü yazdı.
GALATASARAY CEPHESİNDE FRATTESI VE NERES İDDİASI
Haberde Galatasaray'la ilgili iddialara da yer verildi. Davide Frattesi için çıkan haberlerin teknik direktör Okan Buruk tarafından yalanlandığı hatırlatılırken, David Neres için Napoli'nin 25 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı.
"BİR ZAMANLAR BİZ HÜKMEDERDİK"
Il Giornale, yazısını Serie A'nın geçmişteki gücüne vurgu yaparak tamamladı. Bir dönem Avrupa futboluna yön veren İtalya'nın, bugün Türk Süper Lig kulüplerinin transfer hedefi hâline gelmesinin sorgulanması gerektiği belirtildi.
DOVBYK TRANSFERİNDE İSTANBUL İDDİASI
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hücum hattına yapmayı planladığı takviyeler doğrultusunda gündeme gelen Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki futbolcunun olası bir İstanbul macerasına nasıl baktığı ortaya çıktı.
İKİ DEV TEK HEDEF
Trendyol Süper Lig'de transfer rekabeti hız kesmeden sürerken Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez ortak bir isimde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'nin performansından tam anlamıyla memnun olmaması ve Alexander Sörloth transferinde yaşanabilecek olumsuzluk ihtimaline karşı Artem Dovbyk'i listesine dahil etmişti. Galatasaray cephesinin de Ukraynalı yıldız için Roma'dan bilgi aldığı öğrenildi.
İTALYAN BASININDAN NET MESAJ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Artem Dovbyk, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen temaslara rağmen Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyor. Haberde, golcü futbolcunun kariyer planlamasında Süper Lig'in şu aşamada öncelikli bir seçenek olmadığı vurgulandı.
ROMA'DAKİ DURUMU BELİRSİZ
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Artem Dovbyk, bu sezon Roma formasıyla 16 maçta yalnızca 599 dakika süre alabildi. Ukraynalı santrfor bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Düzenli forma şansı bulmak isteyen Dovbyk'in sezonun geri kalanına dair beklentilerinin bu doğrultuda şekillendiği ifade ediliyor.
PREMIER LİG ÖN PLANDA
Artem Dovbyk'in ismi son dönemde Premier Lig ekipleriyle daha sık anılmaya başladı. West Ham United, Everton, Sunderland ve Leeds United'ın Ukraynalı golcüyle ilgilendiği ve temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Oyuncunun önceliğinin İngiltere'ye transfer olmak olduğu da öne çıkan detaylar arasında yer aldı.
GALATASARAY'DAN GUENDOUZI ATAĞI!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı öne sürülen Matteo Guendouzi için devreye girdiği iddia edildi.
FENERBAHÇE DE İSTEDİ
Türkiye'de son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Matteo Guendouzi ile ilgili transfer gelişmeleri hız kazandı. Daha önce Fenerbahçe'nin, Lazio forması giyen Fransız orta saha ile prensip anlaşmasına vardığı ve bu transfer için İtalyan kulübüne 25 milyon euro + 2 milyon euro bonus ödemeyi kabul ettiği ileri sürülmüştü.
LAZIO CEPHESİNDEN AÇIKLAMA
Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Guendouzi'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fabiani,
"Şu an itibarıyla Guendouzi'nin ayrılığı söz konusu değil. Elbette kulübün menfaatleri doğrultusunda her teklifi değerlendirmek zorundayız. Fenerbahçe'den bize ulaşan resmi bir teklif yok. Ancak bu, Lazio'nun olası teklifleri değerlendirmeyeceği anlamına gelmez. Oyuncunun düşüncelerini de dikkate alırız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli yöneticilerin transferi sonuçlandırmak adına önümüzdeki günlerde İtalya'ya gideceği iddia edilirken, İtalyan basınından gelen yeni bir haber transfer yarışını daha da kızıştırdı.
CİMBOM CİDDİ BİR ADAY
İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Messaggero, Galatasaray'ın da Matteo Guendouzi ile ilgilendiğini yazdı. Haberde, sarı-kırmızılıların transferde ciddi bir alternatif olarak öne çıktığı belirtildi.
AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
26 yaşındaki orta saha oyuncusuna yalnızca Fenerbahçe ve Galatasaray'ın değil, Sunderland ve Atletico Madrid'in de talip olduğu aktarıldı. Atletico Madridli yetkililerin geçtiğimiz cumartesi günü İtalya'ya giderek Lazio yöneticileriyle yüz yüze görüşme yaptığı kaydedildi.
SIMEONE ÇOK İSTİYOR
İtalyan kulübünün bu görüşmede takas formülünü gündeme getirdiği ve Guendouzi karşılığında Giacomo Raspadori'yi istediği belirtildi. Transferin, Raspadori'nin Roma'ya olası transferine bağlı olduğu ifade edilirken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Guendouzi'yi kadrosunda görmeyi çok istediği vurgulandı.