Bedelli askerlikte yeni tutar! Başvuru yapacak erler ne kadar ödeyecek? Hazirana kadar geçerli
Bu yılın ilk yarısında bedelli askerlik yapmak için başvuracak gençlerin ödeyeceği tutar belli oldu. Memur maaş katsayısındaki artışla bedelli askerlik ödemesi yükseldi. Böylelikle bedelli askerlikte yeni tutar 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 lira 74 kuruşa çıktı. Bu tutar Haziran ayı sonuna kadar geçerli olacak.
NASIL HESAPLANIYOR?
Bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor.
Yani memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutar da yükseliyor.
Bu ay memur maaş katsayısında yaşanan artışla bedelli askerlik ücreti de yükseldi.
Bedelli askerlikte yeni tutar 280 bin 850 liradan 333 bin 88 lira 74 kuruşa çıktı. Bu tutar Haziran ayı sonuna kadar geçerli olacak.
Temmuz ayında yeni memur maaş katsayısıyla yine artacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Bedelli askerlik yapabilmek için; fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak; yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak 'Askerliğe Elverişlidir' kararı verilmiş olmak; kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak; askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmak gerekiyor.