Bedelli askerlikte yeni tutar! Başvuru yapacak erler ne kadar ödeyecek? Hazirana kadar geçerli

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler dikkat... Bu yılın ilk yarısında başvuruda bulunacak gençlerin ödeyeceği bedelli askerlik ücreti belli oldu.



NASIL HESAPLANIYOR?



Bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor.

