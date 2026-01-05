Başkan Erdoğan Al Nahyan ile görüştü: Gazze’nin yeniden imarı için bir an önce adım atılmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine hız kesmeden devam ediyor.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı temas öncesi önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la ardından da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NAHYAN İLE TEMAS

