Başkan Erdoğan Al Nahyan ile görüştü: Gazze’nin yeniden imarı için bir an önce adım atılmalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trump ile yapacağı görüşmeye eş zamanlı olarak Körfezle temas kurdu. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede Gazze’nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine hız kesmeden devam ediyor.
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı temas öncesi önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la ardından da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
NAHYAN İLE TEMAS
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini, huzur ve istikrarın sağlanmasına ilişkin gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
GAZZE'NİN İMARI İÇİN ADIM ATILSIN
Başkan Erdoğan Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.
DÜN SELMAN'LA GÖRÜŞTÜ
Erdoğan dün (4 Aralık) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirmişti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Görüşmede, Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Erdoğan, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Yemen'de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu aktardı.
Erdoğan, Gazze'de insani durumun kış mevsimiyle birlikte ağırlaştığını, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için çalışmayı sürdürdüğünü kaydetti.
GAZZE'DEKİ ATEŞKES ANLAŞMASI
Ekim 2025'te varılan ve yürürlüğe giren Gazze ateşkes anlaşmasında Türkiye, Mısır ve Katar ana arabulucu ile garantör ülkeler olarak öne çıktı. Şarm el-Şeyh Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Mısır ve Katar liderlerinin imzasıyla desteklenen süreçte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan da ortak bildirilere katılarak diplomatik destek verdi ve Gazze'nin yeniden inşası, insani yardım ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış için finansal ile siyasi katkı taahhütlerinde bulundu.