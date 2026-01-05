Rusya el yükseltti: Maduro’nun ardından Merz’in kaçırılması şaşırtmaz

Dünya, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD tarafından kaçırılmasının şokunu yaşıyor. "İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni bir küresel düzen" tartışmaları sürerken Rusya 'dan çarpıcı bir çıkış geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Maduro'nun alıkonulduğu askeri operasyonuna ilişkin Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

Putin ve Medvedev (Takvim.com.tr / Arşiv)



MERZ'E "NEONAZİ" DEDİ... "KAÇIRILMASI ŞAŞIRTMAZ"



Merz için "Neonazi" benzetmesini kullanan Medvedev, "Merz'in kaçırılması, bu karnavalda mükemmel bir olay örgüsü değişikliği olabilir. Bu noktada, bizi şaşırtacak pek bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.



Almanya Başbakanı Friedrich Merz

Medvedev, söz konusu ihtimalde gerçeklik payı bulunduğunu savunarak, "Almanya'da bile onu yargılamak için gerekçeler var ve bu yüzden hiçbir zararı olmaz, özellikle de vatandaşlar gereksiz yere acı çekiyorlarsa." dedi.