Son dakika: Kızılcık Şerbeti'nin Fatih’i Doğukan Güngör'e "uyuşturucu" gözaltısı
Son dakika haberi... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamı genişleyerek devam ediyor. ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde ‘Fatih’ karakterini oynayan Doğukan Güngör, gözaltına alındı. Aynı soruşturmada adı geçen Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli hala firari. Garipoğlu ile ilgili uyuşturucu partileri düzenlediği, ünlü isimleri bu partilerde boy gösterdiğine yönelik itiraflar mevcut.
Medya ve sanat dünyasındaki uyuşturucu bataklığını kurutmak için yürütülen soruşturma genişleyerek sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Fatih' karakterini canlandıran Doğukan Güngör gözaltına alındı.
Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli hala firari olduğu soruşturmada geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı gözaltına alınmış, yapılan uyuşturucu testinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhidi ise itirafçı oldu.
Akçay, gizli saklı düzenlenen uyuşturucu partilerine Fatih Garipoğlu, Derin Talu, Defne Samyeli, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in katıldığını söyledi.
"15 GÜNDE BİR YALIDA UYUŞTURUCU PARTİSİ VERİYORDU"
Partilere eskortların çağrıldığını ve parti devam ederken üst kata çıkmanın yasak olduğunu beyan etti.
Bahse konu organizasyonlara ilişkin "Kasım Garipoğlu 15 günde bir yalıda uyuşturucu partisi veriyordu. Kokain içildiğini düşündüğüm rulo halinde kağıt banknotların olduğunu gördüm" dedi.
"GARİPOĞLU VE SUBAŞI UYUŞTURUCU MADDE KULLANIR"
Majhidi de Kasım Garipoğlu, Burak Ateş ile Şeyma Subaşı'nın adını verdi.
Şu ifadeleri kullandı:
Kasım Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı isimli şahısları tanırım. Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok farklı ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler. Ancak bu şahıslar beni sıkıcı bulurlar. Ben uyuşturucu madde kullanmadığım için aralarına almazlar. Bildiğim kadarıyla bu partiler öncesinde davetli listesi düzenlenir. Ben bu listelerde hiç olmadım.
DIVINE CIRCUS UYUŞTURUCU AĞI
Kasım Garipoğlu'nun 15 günde bir uyuşturucu partisi verdiği Yeniköy'deki yalısını havadan görüntüledi. Yalının havuzunda yazan "Divine Circus" yazısının bulunması dikkat çekti. "Kutsal sirk" anlamına gelen bu sözün, Garipoğlu'nun ortakları arasında bulunduğu şirketin adı olmasının yanı sıra, sınırların zorlandığı uçuk kaçık partileri de sembolize ettiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan ünlü isimlerin Garipoğlu'nun "Divine Circus" uyuşturucu ağında olduğu söyleniyor.