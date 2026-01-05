Son dakika: Kızılcık Şerbeti'nin Fatih’i Doğukan Güngör'e "uyuşturucu" gözaltısı

Medya ve sanat dünyasındaki uyuşturucu bataklığını kurutmak için yürütülen soruşturma genişleyerek sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı, 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Fatih' karakterini canlandıran Doğukan Güngör gözaltına alındı. Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli hala firari olduğu soruşturmada geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı gözaltına alınmış, yapılan uyuşturucu testinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Partilere eskortların çağrıldığını ve parti devam ederken üst kata çıkmanın yasak olduğunu beyan etti.

Kasım Garipoğlu'nun partisinden görüntüler (Takvim.com.tr) İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhidi ise itirafçı oldu. Akçay, gizli saklı düzenlenen uyuşturucu partilerine Fatih Garipoğlu, Derin Talu, Defne Samyeli, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in katıldığını söyledi. "15 GÜNDE BİR YALIDA UYUŞTURUCU PARTİSİ VERİYORDU"







"GARİPOĞLU VE SUBAŞI UYUŞTURUCU MADDE KULLANIR"



Majhidi de Kasım Garipoğlu, Burak Ateş ile Şeyma Subaşı'nın adını verdi.



Şu ifadeleri kullandı:

Kasım Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı isimli şahısları tanırım. Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok farklı ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler. Ancak bu şahıslar beni sıkıcı bulurlar. Ben uyuşturucu madde kullanmadığım için aralarına almazlar. Bildiğim kadarıyla bu partiler öncesinde davetli listesi düzenlenir. Ben bu listelerde hiç olmadım.