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Fenerbahçe'nin En Nesyri bekleyişi

Sevilla ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe Faslı futbolcunun kararını vermesini bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Fenerbahçe’nin En Nesyri bekleyişi

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Fenerbahçe'de tüm gözler forvet hattına yapılacak transfere çevrilmiş durumda. Bir süredir Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, İspanyol ekibiyle anlaşma sağlamıştı. Sarı- Lacivertliler, Suudi Arabistan'dan ve Roma'dan da teklifler alan 27 yaşındaki golcünün vereceği kararı bekliyor. Yönetimin yıldız futbolcudan kararını bir an önce vermesini istediği ifade ediliyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar, sürenin uzaması durumunda başka adaylara yönelecek. Tecrübeli golcü geçen sezon çıktığı 41 maçta 20 gol, 3 asiste imza attı.

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