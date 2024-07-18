SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş boşta kalan Alman yıldızı Marius Wolf'u listesine ekledi

Dortmund’dan ayrılan 28 yaşındaki sağ beki yeniden gündemine alan Siyah-Beyazlılar’ın önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temas kuracağı ifade edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Beşiktaş boşta kalan Alman yıldızı Marius Wolf’u listesine ekledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Transferin hızlı ekiplerinden Beşiktaş'ta yine hareketlilik yaşanıyor. Sağ beke takviye yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın Alman ekibi Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Marius Wolf'u transfer listesine eklediği öğrenildi.

Daha önce de Kartal'ın gündemine gelen Alman futbolcunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçileceği ve sözleşme şartları hakkında bilgi alınacağı ifade ediliyor. Kartal'ın şartların oluşması halinde oyuncu için teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında. Bindirmeleriyle dikkat çeken 1.88'lik yıldız hava toplarında da çok etkili. Geçtiğimiz sezon Dortmund ile 31 maça çıkan tecrübeli futbolcu gol sevinci yaşayamazken takımına 2 asistle katkıda bulundu. Bundesliga takımlarının da radarında bulunan tecrübeli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Boşta olan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 3 milyon Euro değer biçiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
’Başıboş köpek düzenlemesi’ komisyonuna CHP-DEM sabotajı! Mahra Melin Pınar’ın annesinin üzerine yürüdüler Tunahan Yılmaz’ın babasını kovdular
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Ödemeler başladı! Takvim nasıl işleyecek? Farklar ne zaman hesaplara yatacak?
Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı
İstanbul kavruldu termometreler fırladı!
İngilizler duyurdu: Barış Alper Yılmaz için serveti gözden çıkardılar! İşte o takım
Evden eve mağduriyet! Nakliye firmaları fiyatları uçurdu: Taşınmak isteyenler şaşkına döndü
Beşiktaş’taki gece kulübü yangını davasında skandal savunma: Takdir-i ilahi | CHP’li belediyeden ’seçim dönemindeyiz ilgilenemeyiz’ rezaleti
15 Temmuz’un beyin takımı FETÖ’cülere ’Akın’ akın müebbet! Generalinden albayına günyüzü görmeyecek | Nedir bu sözde Yurtta Sulh Konseyi?
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
Son dakika: CHP’den ’Tanju Özcan’ kararı! Kılıçdaroğlu disiplinlik etti... ’50 vekil’ tartışmasında son nokta
Sürpriz ikili: Tuba Ünsal’ın Hintli iş insanı Shirish Saraf’la aşk yaşadığı ortaya çıktı!
Devrim’in mühendisi Şecaattin Sevgen yaşamını yitirdi! Tarihi günde direksiyondaydı... Yerli otomobilin önündeki takozu böyle anlatmıştı
Türkiye’den KKTC’ye ’zaferin 50. yılı’ çıkarması! Miçotakis’ten Helenizm için zor gün sözleri | Dendias’a verilen ayar Yunan’da gündem
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!
Türiye’den Nijer’e çıkarma... Arka planında ne var? Dışişleri, Milli Savunma, Enerji, MİT...
SON DAKİKA