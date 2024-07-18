Beşiktaş boşta kalan Alman yıldızı Marius Wolf’u listesine ekledi

Transferin hızlı ekiplerinden Beşiktaş'ta yine hareketlilik yaşanıyor. Sağ beke takviye yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın Alman ekibi Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Marius Wolf'u transfer listesine eklediği öğrenildi.

Daha önce de Kartal'ın gündemine gelen Alman futbolcunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçileceği ve sözleşme şartları hakkında bilgi alınacağı ifade ediliyor. Kartal'ın şartların oluşması halinde oyuncu için teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında. Bindirmeleriyle dikkat çeken 1.88'lik yıldız hava toplarında da çok etkili. Geçtiğimiz sezon Dortmund ile 31 maça çıkan tecrübeli futbolcu gol sevinci yaşayamazken takımına 2 asistle katkıda bulundu. Bundesliga takımlarının da radarında bulunan tecrübeli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu. Boşta olan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 3 milyon Euro değer biçiliyor.