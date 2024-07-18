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Allan Saint-Maximin: İçimde yanan bir tutku var

Fenerbahçe, Suudi ekibi Al- Ahli'den 1 yıllığına kiraladığı Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in transferini açıkladı. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu için kulübüne 4 taksit halinde 8 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 06:58
Allan Saint-Maximin: İçimde yanan bir tutku var

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Fenerbahçe, Suudi ekibi Al- Ahli'den 1 yıllığına kiraladığı Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in transferini açıkladı. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu için kulübüne 4 taksit halinde 8 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun maaşını ise Al Ahli karşılaşacak. Yıldız futbolcu imzanın ardından çubuklu formayla objektiflere poz verdi. Fransız yıldız, "Fenerbahçe'nin benim için doğru yer olduğuna beni ikna eden 'Special One'ın (Mourinho)' ilham verici sözleri sayesinde mümkün oldu. Bu güveni onurlandırmak için her şeyimi vermeye hazırım! Fenerbahçeli olduğum için ne kadar mutlu olduğumu ve nasıl bir enerjiyle geldiğimi hayal bile edemezsiniz! İçimde yanan bir tutku var ve sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim" dedi.

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