Risk, hesap ve zafer: Taha Günaydın'ın milyonluk gecesi
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'la Var Mısın Yok Musun'da, haftalardır yaptığı analizlerle dikkat çeken Taha Günaydın fırtınası esti. 580 bin TL'lik teklifi reddederek büyük bir risk alan Taha, finalde bankanın 1 milyon 75 bin TL'lik rekor teklifine "Varım" diyerek milyoner oldu. Kendi kutusundan 500 bin TL çıkan genç yarışmacı, doğru zamanda frene basarak geceye damgasını vurdu.
ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da yarışma koltuğu bu kez, haftalardır yaptığı analizlerle stüdyoda ayrı bir beklenti oluşturan Taha Günaydın'a geçti. Arkadaşlarına kutu seçimlerinde yol gösteren, hesaplarıyla zaman zaman herkesi şaşırtan Taha, bu defa kendi kutusunun karşısındaydı.
Gecenin sonunda banka, Taha'nın kutusunu satın almak için 1.075.000 TL teklif etti. Yarışma boyunca aklıyla, sabrıyla ve risk hesabıyla ilerleyen Taha, finalde doğru anda frene bastı ve yarışmadan milyonluk ödülle ayrıldı.
Taha Günaydın, seyircilerin alkışları ve tezahüratları arasında yarışma alanına geldi.
TAHA SAHNEYE ALKIŞLARLA ÇIKTI
Programın başında stüdyoda geri sayım yapıldı. Seyircilerin "5, 4, 3, 2, 1" tezahüratının ardından Esra Erol, gecenin yarışmacısını anons etti: Taha!
Taha'nın sahneye gelişiyle birlikte stüdyoda hem heyecan hem de kahkaha vardı. Yarışmacılardan Mete, komşusu Taha'yı sahneye getirirken "Komşuluk hakkı var" diyerek o anlara sıcak bir hava kattı.
Esra Erol ise Taha'nın bugüne kadar yaptığı strateji, matematik ve analizlerle yarışmaya farklı bir renk kattığını söyledi. Taha, yarışma koltuğuna oturmadan önce heyecanını saklamadı ve "Aşırı heyecanlıyım" dedi.
HEDEFİ ARABA ALMAKTI
28 Ekim 1994'te İstanbul'da dünyaya gelen Taha Günaydın, aslen Şileli. Çocukluk yılları Pendik'te geçti. Hareketli, sosyal ve sokakta büyüyen bir çocuk olarak hayatın içinde olmayı erken yaşta öğrendi.
Sakarya Üniversitesi Maliye Bölümü'nde ön lisans eğitimini tamamlayan Taha, mezuniyetin ardından kendi alanında iş bulmakta zorlandı. Bir süre farklı işlerde çalıştı, ardından yeniden eğitim aldığı alana döndü ve bir fabrikada muhasebeci olarak çalışmaya başladı.
Taha'nın hayatındaki en özel hikayelerden biri de eşiyle tanışma süreciydi. Sosyal medya üzerinden başlayan tanışma, büyüdüğü evin önünde çekilen bir fotoğrafla başka bir anlam kazandı. Taha, hayat arkadaşını bu beklenmedik detay sayesinde buldu.
18 Mayıs 2024'te evlenen Taha, eşiyle birlikte yeni bir hayat kurdu. Yarışmaya gelirken aklındaki hedef ise çok netti: Kazanacağı parayla araba almak.
İLK TURDA DÖRT MAVİ KUTU AÇTIRDI
Taha, yarışmanın daha ilk dakikalarında neden herkesin ondan strateji beklediğini gösterdi. Dilek'in 9 numaralı kutusunu açtırmak istediğini söylediğinde sesi netti, kararından emindi.
Esra Erol'un "Son kararın mı?" sorusuna Taha'nın verdiği "Bu başka bir program gibi oldu" yanıtı stüdyoda gülüşmelere neden oldu. Esra Erol da bu espriye "Şimdi Milyoner'e bağlandık" diyerek karşılık verdi.
Geri sayım başladı, stüdyoda gözler 9 numaralı kutuya çevrildi. Kutu açıldığında içinden 100 TL çıktı.
Bu sonuçla Taha, ilk turda üst üste dört mavi kutu açtırmış oldu. Stüdyoda alkışlar yükselirken, Esra Erol da Taha'nın analiz gücünün kendi oyununda da işe yaradığını vurguladı.
STÜDYODA KAHKAHA MOLASI
Gerilim giderek artarken stüdyoda kısa ama eğlenceli bir sohbet de yaşandı. Ali Can ve Eser, sosyal medyada takipleştikten sonra birbirlerine sık sık yemek videoları gönderdiklerini anlattı.
Sohbet bir anda sucuk, kaşar ve lavaşa uzanınca yarışma masasındaki hava değişti. Ali Can, şişte eritilen sucuk kaşarı öyle iştahlı anlattı ki Esra Erol da "Yaz akşamında şu saatte gitmez mi?" diyerek sohbete katıldı."Var Mısın Yok Musun"da herkesi kırıp geçiren o anlar!
Stüdyoda kahkahalar yükselirken Esra Erol, "Sonra diyecekler ki biz niye kilo aldık? Bu yüzden." sözleriyle sohbeti noktaladı. Kısa molanın ardından gözler yeniden Taha'nın kutu yolculuğuna çevrildi.
580 BİN TL'LİK TEKLİF GELDİ
Oyun ilerledikçe Taha'nın önündeki tablo daha da kritik hale geldi. Banka, kutusunu satın almak için bu kez 580.000 TL teklif etti.
Taha, teklif karşısında hesabını açık açık yaptı. Bu parayı alıp masadan kalkarsa ve ardından kutulardan 2 milyon, 1 milyon ya da 500 bin TL çıkarsa üzüleceğini söyledi. Özellikle 500 bin TL ile 580 bin TL arasındaki fark, ona göre oyunu bırakmak için yeterince güçlü değildi.
Karar anında Taha yalnız değildi. Arkadaşları tabloyu birlikte tarttı. Bir yanda garanti para vardı, diğer yanda hala oyunu büyütme ihtimali...
Fatih ise Taha'nın beklediği cevabı en net veren isimlerden biri oldu. "Risk almayanlar hikaye yazamaz" diyerek arkadaşına seslendi. 580 bin TL'nin değerli bir para olduğunu hatırlattı ama tablonun Taha'yı hala oyunda tutabilecek kadar güçlü olduğunu da ekledi.
"YOKUM" DEDİ, RİSKİ SEÇTİ
Esra Erol, bankanın teklifini yeniden hatırlattı. Stüdyoda alkışlar sustu, gözler Taha'ya çevrildi. Soru bu kez çok daha ağırdı: Var mısın, yok musun?
Taha kısa bir bekleyişin ardından kararını verdi. Kırmızı butonun başında "Yokum" dedi ve 580 bin TL'yi masada bıraktı.
Bu karar, Taha'nın oyununu bambaşka bir noktaya taşıdı. Artık sadece doğru kutuları bulmak değil, doğru zamanda durabilmek de en az onun kadar önemliydi.
FİNALDE 1 MİLYON 75 BİN TL MASAYA GELDİ
Yedinci turda banka son kez devreye girdi. Taha'nın kutusunu satın almak için yapılan teklif bu kez 1.075.000 TL oldu.
Bu rakamla birlikte stüdyodaki hava değişti. Birkaç tur önce 580 bin TL'yi reddeden Taha, şimdi çok daha büyük bir kararın eşiğindeydi. Önünde milyonluk garanti para vardı, arkasında ise risk alarak geldiği uzun bir yol...
Esra Erol, final sorusunu yöneltti: "Bankanın teklifine var mısın, yok musun?" Gerilim müziği yükselirken Taha birkaç saniye bekledi.
Bu kez aynı risk çizgisinde yürümeyi seçmedi. Taha, kararını verdi ve "Varım" diyerek 1 milyon 75 bin TL'lik teklifi kabul etti.
Taha'nın kendi kutusundan 500 bin TL çıkınca bankanın teklifini kabul ederek doğru anda durduğu görüldü.
KUTUSUNDAN 500 BİN TL ÇIKTI
Taha, bankanın teklifini kabul ettikten sonra bu kez kendi kutusuyla yüzleşti. Esra Erol, 11 numaralı kutuyu açmadan önce "İki milyon çıkarsa ne yaparsın?" diye sordu.
Taha, böyle bir durumda biraz üzülebileceğini söyledi. Ancak kararını vermişti; artık oyun onun için garanti kazançla kapanmıştı.
Stüdyoda geri sayım başladı. Yarışmacılar hep birlikte "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1" diye sayarken gerilim son kez yükseldi.
Kutu açıldığında içinden 500.000 TL çıktı. Böylece Taha'nın 1.075.000 TL'lik teklifi kabul ederek doğru zamanda durduğu ortaya çıktı.
Esra Erol, Taha'nın yarışmadan 1.075.000 TL ile uğurlanacağını açıkladı. Taha, analizleriyle başladığı geceyi, riskle büyüttüğü oyunu doğru yerde noktalayarak tamamladı.
(Haberde yer alan görseller ATV ve takvim.com.tr grafik servisine aittir)
DÜN NELER OLDU?
ATV ekranlarında yayınlanan "Var Mısın Yok Musun"un dün akşamki bölümünde Abdullah Özgür Aksu, büyük ödül hayaliyle çıktığı yarışmada çok riskli kararlar almıştı. Ev sahibi olmak ve ailesiyle birlikte ilk kez yurt dışına çıkmak isteyen genç yarışmacı, oyun ilerledikçe bankanın teklifleriyle kendi hedefi arasında kaldı.
Özgür, önce 395 bin TL teklifini geri çevirmişti. Karar öncesi eşi Sena Aksu ile telefonla konuşmuş, eşinden "Hiçbir şey kazanmasan bile problem değil" sözleriyle destek almıştı. Bu konuşmanın ardından kırmızı butona basan yarışmacı, stüdyodaki alkışlar arasında "Yokum" demişti.
830 BİN TL'Yİ DE KABUL ETMEMİŞTİ
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında banka bu kez teklifini 830 bin TL'ye yükseltmişti. Masada hala yüksek ödüller varken Özgür, bu paranın hayatında hiç eline geçmediğini söylemiş ama yarışmadaki hedefini daha yukarıda tuttuğunu anlatmıştı.
Genç yarışmacı, büyük riskin farkında olmasına rağmen ikinci kez oyuna devam etmeyi seçmişti. Onun için kritik mesele yalnızca kazanacağı para değil, yarışmada ulaşmak istediği tabloya kadar gidebilmekti.
EN ÇOK KORKTUĞU RAKAMLA YÜZLEŞMİŞTİ
Özgür, yarışma boyunca kutusundan çıkmasını istemediği rakamı açıkça söylemişti. "Yeter ki kutumdan 5 TL çıkmasın" diyen yarışmacı için finalde yaşanan yüzleşme bu yüzden daha da çarpıcı olmuştu.
Gecenin sonunda Abdullah Özgür Aksu'nun kutusundan 5 TL çıkmıştı. Böylece 395 bin TL ve 830 bin TL'lik teklifleri geri çeviren yarışmacı, büyük ödül umuduyla sürdürdüğü oyunu en istemediği sonuçla tamamlamıştı.
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