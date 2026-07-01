Risk, hesap ve zafer: Taha Günaydın'ın milyonluk gecesi

İLK TURDA DÖRT MAVİ KUTU AÇTIRDI Taha, yarışmanın daha ilk dakikalarında neden herkesin ondan strateji beklediğini gösterdi. Dilek'in 9 numaralı kutusunu açtırmak istediğini söylediğinde sesi netti, kararından emindi. Esra Erol'un "Son kararın mı?" sorusuna Taha'nın verdiği "Bu başka bir program gibi oldu" yanıtı stüdyoda gülüşmelere neden oldu. Esra Erol da bu espriye "Şimdi Milyoner'e bağlandık" diyerek karşılık verdi. Geri sayım başladı, stüdyoda gözler 9 numaralı kutuya çevrildi. Kutu açıldığında içinden 100 TL çıktı. Bu sonuçla Taha, ilk turda üst üste dört mavi kutu açtırmış oldu. Stüdyoda alkışlar yükselirken, Esra Erol da Taha'nın analiz gücünün kendi oyununda da işe yaradığını vurguladı.

STÜDYODA KAHKAHA MOLASI Gerilim giderek artarken stüdyoda kısa ama eğlenceli bir sohbet de yaşandı. Ali Can ve Eser, sosyal medyada takipleştikten sonra birbirlerine sık sık yemek videoları gönderdiklerini anlattı. Sohbet bir anda sucuk, kaşar ve lavaşa uzanınca yarışma masasındaki hava değişti. Ali Can, şişte eritilen sucuk kaşarı öyle iştahlı anlattı ki Esra Erol da "Yaz akşamında şu saatte gitmez mi?" diyerek sohbete katıldı. "Var Mısın Yok Musun"da herkesi kırıp geçiren o anlar! Stüdyoda kahkahalar yükselirken Esra Erol, "Sonra diyecekler ki biz niye kilo aldık? Bu yüzden." sözleriyle sohbeti noktaladı. Kısa molanın ardından gözler yeniden Taha'nın kutu yolculuğuna çevrildi.

580 BİN TL'LİK TEKLİF GELDİ Oyun ilerledikçe Taha'nın önündeki tablo daha da kritik hale geldi. Banka, kutusunu satın almak için bu kez 580.000 TL teklif etti. Taha, teklif karşısında hesabını açık açık yaptı. Bu parayı alıp masadan kalkarsa ve ardından kutulardan 2 milyon, 1 milyon ya da 500 bin TL çıkarsa üzüleceğini söyledi. Özellikle 500 bin TL ile 580 bin TL arasındaki fark, ona göre oyunu bırakmak için yeterince güçlü değildi. Karar anında Taha yalnız değildi. Arkadaşları tabloyu birlikte tarttı. Bir yanda garanti para vardı, diğer yanda hala oyunu büyütme ihtimali... Fatih ise Taha'nın beklediği cevabı en net veren isimlerden biri oldu. "Risk almayanlar hikaye yazamaz" diyerek arkadaşına seslendi. 580 bin TL'nin değerli bir para olduğunu hatırlattı ama tablonun Taha'yı hala oyunda tutabilecek kadar güçlü olduğunu da ekledi.

"YOKUM" DEDİ, RİSKİ SEÇTİ Esra Erol, bankanın teklifini yeniden hatırlattı. Stüdyoda alkışlar sustu, gözler Taha'ya çevrildi. Soru bu kez çok daha ağırdı: Var mısın, yok musun? Taha kısa bir bekleyişin ardından kararını verdi. Kırmızı butonun başında "Yokum" dedi ve 580 bin TL'yi masada bıraktı. Bu karar, Taha'nın oyununu bambaşka bir noktaya taşıdı. Artık sadece doğru kutuları bulmak değil, doğru zamanda durabilmek de en az onun kadar önemliydi.