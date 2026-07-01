Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi! Takas formülü masada

Rick van Drongelen

GALATASARAY'IN LİSTESİNDE YER ALIYOR

İddiaya göre Hollandalı savunmacı, geçen sezon ortaya koyduğu performansla Galatasaray teknik heyetinin dikkatini çekti. Okan Buruk'un beğendiği isimlerden biri olan Van Drongelen'in, stoper transferi için oluşturulan aday listesinde yer aldığı aktarıldı.



Sarı-kırmızılıların hem ilk 11'e katkı sağlayabilecek hem de rotasyonda güvenilir bir alternatif oluşturabilecek profillere yöneldiği kaydedildi.