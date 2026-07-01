Murat Ongun’dan 300 bin TL’lik kira sorusuna sessizlik: Acarkent’teki villanın hesabını vermedi
İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Murat Ongun, Beykoz Acarkent’te oturduğu belirtilen villanın kira bedeline ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı. Ongun’un daha önce Ekrem İmamoğlu’ndan maddi destek aldığını söylediği ve gelir beyanındaki fark Takvim tarafından gündeme getirilmişti.
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Silivri'de hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ongun'a, Beykoz Acarkent'te oturduğu belirtilen villa ve kira ödemesine ilişkin sorular yöneltildi.
Duruşma savcısının kira konusundaki sorusuna yanıt veren Ongun, "Konunun bana yöneltilen suçlamalarla bir ilgisi yok. Kiracı olmaktan suçlanan tek kişiyim. Yanıt vermemeyi tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.
KİRA BEDELİNE YANIT VERMEDİ
Savcının, Ongun'un oturduğu eve ilişkin yönelttiği soru duruşmada gündeme geldi. Ongun, kira bedeline ilişkin soruyu yanıtlamadı.
Takvim'in daha önce gündeme getirdiği ifade tutanağına göre Ongun, Acarkent'teki aylık 300 bin liralık villa kirasını eşiyle ortak gelirleriyle karşılayabildiğini ve Ekrem İmamoğlu'ndan da maddi destek aldığını söylemişti.
EV SAHİBİ KİRAYI PEŞİN ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Ongun'un ikamet ettiği Beykoz Acarkent'teki villanın sahibi N.K.'nin savcılıktaki ifadesi de dosyada yer aldı. N.K.'nin ifadesinde, 1 yıllık kira bedeli olan 3 milyon 717 bin 400 TL'yi peşin aldığını söylediği aktarıldı.
İMAMOĞLU'NDAN MADDİ DESTEK ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Ongun, duruşmada daha önce Ekrem İmamoğlu'ndan aldığını söylediği maddi desteğe ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Gelir durumuna ilişkin konuşan Ongun, "Son aldığım maaş başkan danışmanı 82 bin TL. Medya AŞ huzur hakkı 110 gibi. Aylık repoda param var onun da geliri var. Poliste verdiğim ifade bu üçünün toplamıdır. Beykoz'daki evim kira. Bu konunun bana yönelik bir suçlamayla ilgisi yok" dedi.
GELİR BEYANINDA DİKKAT ÇEKEN ÇELİŞKİ
Takvim'in daha önce gündeme getirdiği gelir beyanı farkı da Ongun'un duruşmadaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Dosyada yer alan ifade tutanaklarına göre Ekrem İmamoğlu'nun aylık gelirini "250 bin TL" olarak beyan ettiği, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ise savcılık ifadesinde aylık gelirini "350 bin TL" olarak açıkladığı belirtilmişti.
Ongun'un, danışmanı olduğu İmamoğlu'ndan daha yüksek gelir beyan etmesi dosyadaki dikkat çeken ayrıntılardan biri olmuştu.
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