GELİR BEYANINDA DİKKAT ÇEKEN ÇELİŞKİ

Takvim'in daha önce gündeme getirdiği gelir beyanı farkı da Ongun'un duruşmadaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Dosyada yer alan ifade tutanaklarına göre Ekrem İmamoğlu'nun aylık gelirini "250 bin TL" olarak beyan ettiği, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un ise savcılık ifadesinde aylık gelirini "350 bin TL" olarak açıkladığı belirtilmişti.

Ongun'un, danışmanı olduğu İmamoğlu'ndan daha yüksek gelir beyan etmesi dosyadaki dikkat çeken ayrıntılardan biri olmuştu.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel