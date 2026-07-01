İsrail Meclisi’nde ezanı hedef alan tasarı ön oylamadan geçti
İşgalci İsrail’de Doğu Kudüs’ü de kapsayan ve camilerde hoparlör kullanımını kısıtlamayı hedefleyen ezan tasarısı, Meclis’teki ön oylamadan geçti. Tasarının yasalaşması halinde polis camilere girerek ceza uygulayabilecek.
İşgalci İsrail'in Doğu Kudüs'ü de kapsayan ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısı, İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekili Zvika Fogel tarafından sunulan tasarı, 36 "hayır" oyuna karşı 50 "evet" oyuyla kabul edildi.
TASARI CAMİLERDE HOPARLÖR KULLANIMINI HEDEF ALIYOR
Ön oylamada kabul edilen tasarıya göre, İsrail Çevre Bakanlığı'ndan izin alınmadan camilerde hoparlör sistemlerinin çalıştırılması yasaklanacak.
Tasarı, İsrail polisine camilere girme ve belirlenen kısıtlamalara uyulmaması halinde para cezası uygulama yetkisi de veriyor.
BAKANLIĞIN İZİN KRİTERLERİ BELİRSİZ KALDI
Tasarıda, İsrail Çevre Bakanlığı'nın ezanın hoparlörden okunmasına hangi kriterlerle izin vereceğine ilişkin net bir detay yer almadı.
Ancak düzenlemede; sesin şiddeti, hoparlör sistemine takılan gürültü azaltma önlemleri, caminin konumu ve yerleşim bölgelerine yakınlığı gibi unsurların dikkate alınacağı belirtildi.
İsrail basını, bu durumun kararın büyük ölçüde bakanlığın inisiyatifine bırakıldığı anlamına geldiği yorumunu yaptı.
YASALAŞMASI İÇİN ÜÇ OYLAMA DAHA GEREKİYOR
Tasarı, ön oylamadan geçmesine rağmen henüz yasalaşmadı.
Düzenlemenin yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonda görüşülmesi, ardından İsrail Meclisi'nde yapılacak üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor.
ARAP PARTİSİNDEN SERT TEPKİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ultra Ortodoks Yahudi koalisyon ortağı Şas Partisi'nin, dini bir parti olmasına rağmen tasarıya destek vermesi tepki çekti.
Birleşik Arap Listesi (RAAM), Şas Partisi'nin tutumunu eleştirerek tasarıyı ırkçı ve din karşıtı olarak nitelendirdi.
FOGEL'DEN "HALK SAĞLIĞI" SAVUNMASI
Tasarıyı sunan milletvekili Zvika Fogel ise düzenlemenin sözde siyasi olmadığını savundu.
Fogel, konunun siyasi değil, "halk sağlığı meselesi olduğu" iddiasında bulundu