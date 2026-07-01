İsrail Meclisi’nde ezanı hedef alan tasarı ön oylamadan geçti

YASALAŞMASI İÇİN ÜÇ OYLAMA DAHA GEREKİYOR

Tasarı, ön oylamadan geçmesine rağmen henüz yasalaşmadı.

Düzenlemenin yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonda görüşülmesi, ardından İsrail Meclisi'nde yapılacak üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor.