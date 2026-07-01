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Galatasaray'a yılın futbolcusu! Transfer için kıyasıya yarış var

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, TFF'nin yabancı kuralı doğrultusunda yerli oyuncu rotasını belirledi. Sarı-kırmızılılar, Danimarka'da yılın futbolcusu seçilen ve Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir için yeniden devreye girdi.

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Galatasaray'a yılın futbolcusu! Transfer için kıyasıya yarış var

Galatasaray, yerli oyuncu takviyesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. TFF'nin yabancı oyuncu kuralını dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'i transfer listesinin üst sıralarına aldı.

Üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, kadro derinliğini artırmak için hücum hattına yerli bir takviye yapmayı hedefliyor.

Aral Şimşir Danimarka'da yılın futbolcusu seçildiAral Şimşir Danimarka'da yılın futbolcusu seçildi

TEMASLAR BAŞLIYOR

Galatasaray, Aral Şimşir transferi için kısa süre içinde Midtjylland ile resmi temaslara başlayacak. Danimarka temsilcisi, 22 yaşındaki milli futbolcu için 15 milyon euro bonservis talep ediyor.

Aral Şmşir performansıyla birçok takımı peşinden koşturuyorAral Şmşir performansıyla birçok takımı peşinden koşturuyor

SEZONA DAMGA VURDU

Aral Şimşir, geride kalan sezonda Midtjylland formasıyla tüm kulvarlarda 54 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, 12 gol ve 21 asistlik performansıyla takımının en etkili isimlerinden biri olurken, Danimarka Süper Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.

Aral Şimşir'e Amerika Birleşik Devletleri'nden de ilgi söz konusuAral Şimşir'e Amerika Birleşik Devletleri'nden de ilgi söz konusu

12.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Spor yorumcusu Ben Jacobs'ın haberine göre Midtjylland, Aral Şimşir için gelen 12,5 milyon euroluk resmi transfer teklifini kabul etmedi. Danimarka ekibi, genç yıldızı gelecek planlarının önemli parçalarından biri olarak görüyor.

Aral Şimşir için en ciddi adaylardan biri de GalatasarayAral Şimşir için en ciddi adaylardan biri de Galatasaray

PREMIER LİG VE MLS DE TAKİP EDİYOR

Aral Şimşir'e Avrupa'dan da yoğun ilgi bulunuyor. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, oyuncunun transfer durumu hakkında Midtjylland'dan bilgi aldı. MLS temsilcisi San Diego FC de milli futbolcunun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor.

Aral Şimşir, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almamıştıAral Şimşir, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almamıştı

DÜNYA KUPASI KADROSUNDA YER ALMADI

Aral Şimşir, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunda yer almasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmeyen isimler arasındaydı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu kararı eleştirileri de beraberinde getirmişti.

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