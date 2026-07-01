Galatasaray'a yılın futbolcusu! Transfer için kıyasıya yarış var
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, TFF'nin yabancı kuralı doğrultusunda yerli oyuncu rotasını belirledi. Sarı-kırmızılılar, Danimarka'da yılın futbolcusu seçilen ve Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir için yeniden devreye girdi.
Galatasaray, yerli oyuncu takviyesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. TFF'nin yabancı oyuncu kuralını dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir'i transfer listesinin üst sıralarına aldı.
Üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, kadro derinliğini artırmak için hücum hattına yerli bir takviye yapmayı hedefliyor.
TEMASLAR BAŞLIYOR
Galatasaray, Aral Şimşir transferi için kısa süre içinde Midtjylland ile resmi temaslara başlayacak. Danimarka temsilcisi, 22 yaşındaki milli futbolcu için 15 milyon euro bonservis talep ediyor.
SEZONA DAMGA VURDU
Aral Şimşir, geride kalan sezonda Midtjylland formasıyla tüm kulvarlarda 54 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, 12 gol ve 21 asistlik performansıyla takımının en etkili isimlerinden biri olurken, Danimarka Süper Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.
12.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ
Spor yorumcusu Ben Jacobs'ın haberine göre Midtjylland, Aral Şimşir için gelen 12,5 milyon euroluk resmi transfer teklifini kabul etmedi. Danimarka ekibi, genç yıldızı gelecek planlarının önemli parçalarından biri olarak görüyor.
PREMIER LİG VE MLS DE TAKİP EDİYOR
Aral Şimşir'e Avrupa'dan da yoğun ilgi bulunuyor. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, oyuncunun transfer durumu hakkında Midtjylland'dan bilgi aldı. MLS temsilcisi San Diego FC de milli futbolcunun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor.
DÜNYA KUPASI KADROSUNDA YER ALMADI
Aral Şimşir, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunda yer almasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmeyen isimler arasındaydı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu kararı eleştirileri de beraberinde getirmişti.