Yeni Alex bulundu! Fenerbahçe André'nin transferi için devrede
Yeni sezon öncesi orta sahasını genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Corinthians forması giyen André için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu için resmi teklif hazırlarken Milan da transfer yarışına katıldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha rotasyonuna geleceğe yatırım niteliğinde bir takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Corinthians'ın 20 yaşındaki yıldızı André'yi transfer listesinin üst sıralarına aldı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, genç futbolcu için resmi teklif hazırlıklarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Teknik kapasitesi ve gelişime açık profiliyle dikkat çeken André, Fenerbahçe yönetiminin uzun vadeli yatırım planında önemli bir yer tutuyor.
Sarı-lacivertliler, genç orta sahayı hem takıma katkı sağlayacak hem de ilerleyen yıllarda yüksek bonservis geliri kazandırabilecek bir yatırım olarak görüyor.
CORINTHIANS SATIŞ PLANINI BELİRLEDİ
Brezilya basınındaki haberlere göre Corinthians, André'nin ekonomik haklarının tamamını devretmek istemiyor.
Kulüp yönetimi, genç futbolcudan ilerleyen dönemde yapılacak olası transferlerden de gelir elde edebilmek adına oyuncunun haklarının bir bölümünü elinde tutmayı planlıyor.
MALİ KRİZ SATIŞI GÜNDEME GETİRDİ
Corinthians'ta yaşanan ekonomik sıkıntılar transfer kararlarını doğrudan etkiliyor. Kulübün, FIFA kaynaklı olası yaptırımları önlemek ve mali yapıyı dengelemek amacıyla yaklaşık 200 milyon Brezilya reali, yani 34 milyon euro seviyesinde oyuncu satışı gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.
MILAN DA DEVREYE GİRDİ
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, André için Corinthians'a 132 milyon Brezilya reali, yaklaşık 24 milyon euro değerinde resmi teklif sundu. Brezilya kulübünün bu teklife vereceği yanıt beklenirken, Fenerbahçe'nin hazırladığı teklifin transfer sürecindeki rekabeti artırması bekleniyor.
AVRUPA'NIN GÖZDESİ OLDU
Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen André, kısa sürede gösterdiği performansla Corinthians'ın en değerli oyuncularından biri haline geldi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesinde yer alırken önümüzdeki günlerde sürecin hız kazanması bekleniyor.