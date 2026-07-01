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Yeni Alex bulundu! Fenerbahçe André'nin transferi için devrede

Yeni sezon öncesi orta sahasını genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Corinthians forması giyen André için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu için resmi teklif hazırlarken Milan da transfer yarışına katıldı.

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Yeni Alex bulundu! Fenerbahçe André'nin transferi için devrede

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha rotasyonuna geleceğe yatırım niteliğinde bir takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Corinthians'ın 20 yaşındaki yıldızı André'yi transfer listesinin üst sıralarına aldı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, genç futbolcu için resmi teklif hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni Alex bulundu! Fenerbahçe André'nin transferi için devrede-2

FENERBAHÇE'DEN RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Teknik kapasitesi ve gelişime açık profiliyle dikkat çeken André, Fenerbahçe yönetiminin uzun vadeli yatırım planında önemli bir yer tutuyor.

Sarı-lacivertliler, genç orta sahayı hem takıma katkı sağlayacak hem de ilerleyen yıllarda yüksek bonservis geliri kazandırabilecek bir yatırım olarak görüyor.

Corinthians André'nin haklarının tamamını satmak istemiyorCorinthians André'nin haklarının tamamını satmak istemiyor

CORINTHIANS SATIŞ PLANINI BELİRLEDİ

Brezilya basınındaki haberlere göre Corinthians, André'nin ekonomik haklarının tamamını devretmek istemiyor.

Kulüp yönetimi, genç futbolcudan ilerleyen dönemde yapılacak olası transferlerden de gelir elde edebilmek adına oyuncunun haklarının bir bölümünü elinde tutmayı planlıyor.

Corinthians, André'yi satabilirCorinthians, André'yi satabilir

MALİ KRİZ SATIŞI GÜNDEME GETİRDİ

Corinthians'ta yaşanan ekonomik sıkıntılar transfer kararlarını doğrudan etkiliyor. Kulübün, FIFA kaynaklı olası yaptırımları önlemek ve mali yapıyı dengelemek amacıyla yaklaşık 200 milyon Brezilya reali, yani 34 milyon euro seviyesinde oyuncu satışı gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

André ile Milan da ilgileniyorAndré ile Milan da ilgileniyor

MILAN DA DEVREYE GİRDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, André için Corinthians'a 132 milyon Brezilya reali, yaklaşık 24 milyon euro değerinde resmi teklif sundu. Brezilya kulübünün bu teklife vereceği yanıt beklenirken, Fenerbahçe'nin hazırladığı teklifin transfer sürecindeki rekabeti artırması bekleniyor.

Yeni Alex bulundu! Fenerbahçe André'nin transferi için devrede-6

AVRUPA'NIN GÖZDESİ OLDU

Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen André, kısa sürede gösterdiği performansla Corinthians'ın en değerli oyuncularından biri haline geldi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesinde yer alırken önümüzdeki günlerde sürecin hız kazanması bekleniyor.

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