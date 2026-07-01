Yeni Alex bulundu! Fenerbahçe André'nin transferi için devrede

Corinthians, André'yi satabilir MALİ KRİZ SATIŞI GÜNDEME GETİRDİ Corinthians'ta yaşanan ekonomik sıkıntılar transfer kararlarını doğrudan etkiliyor. Kulübün, FIFA kaynaklı olası yaptırımları önlemek ve mali yapıyı dengelemek amacıyla yaklaşık 200 milyon Brezilya reali, yani 34 milyon euro seviyesinde oyuncu satışı gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

André ile Milan da ilgileniyor MILAN DA DEVREYE GİRDİ İtalya Serie A ekiplerinden Milan, André için Corinthians'a 132 milyon Brezilya reali, yaklaşık 24 milyon euro değerinde resmi teklif sundu. Brezilya kulübünün bu teklife vereceği yanıt beklenirken, Fenerbahçe'nin hazırladığı teklifin transfer sürecindeki rekabeti artırması bekleniyor.