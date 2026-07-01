ABD'nin NATO temsilcisinden müttefik ülkelere çağrı: Türkiye gibi olmalarına ihtiyacımız var
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayisinin ulaştığı devasa kapasitenin ittifak ülkelerine örnek olması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor." dedi.
ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayisinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti.
Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin savunma sanayisi kapasitesinin diğer müttefikler için bir "model teşkil etmesi gerektiğini belirten Whitaker, "Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.
Whitaker, bir ay önce Türkiye'de olduğunu belirterek, İzmir, İstanbul ve Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret ettiğine değindi.
Türkiye'yi "inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik" olarak niteleyen Whitaker, "NATO ittifakına ve aynı zamanda hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar." değerlendirmesinde bulundu.
Whitaker, "Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz." diye ekledi.
NATO GENEL SEKRETERİ DE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin son derece önemli olduğuna ve ittifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip olduğunun altını çizen Rutte, "Son derece iyi donanımlı, eğitimli. Devasa savunma sanayisi avantajına sahip. Savunma sanayisi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan." ifadelerini kullanmıştı.