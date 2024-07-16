Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, kampla ilgili, "Yeni hoca ve yeni oyuncular geldi. Hocamızın fikirlerini bize aşılamasına adapte oluyoruz" dedi. Gedson, 3 Ağustos'ta Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı ile ilgili de "Stadyum önemli değil. Nerede olursa olsun Beşiktaş savaşarak oynamak zorunda. Kazanmak için o ruhu sergilemek zorundayız" diye konuştu. Yıldız futbolcu, "Bu sene, Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz. Bu sene, geçen seneki gibi olmayacağını biliyoruz. Daha iyi olacağız" dedi. Portekizli yıldız transferle ilgili de "Beşiktaş'ta mutluyum, kontratım var. Buranın oyuncusuyum. Buraya odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

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