Berlin’de dev final! İspanya 4. kez kazanan ilk ülke oldu

Bir aydır müthiş bir heyecana sahne olan Avrupa Futbol Şampiyonası nefis bir finalle tamamlandı. Harika bir turnuva çıkaran İspanya, son finalistlerden İngiltere ile Berlin'de karşılaştı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, tek isabetli şut 45+1'de Foden ile geldi. Ancak ikinci yarıda futbolcular adeta baş döndürdü.

NICO TARİHE GEÇTİ

İspanya ikinci yarıya fırtına gibi girdi. Hızlı gelişen atakta Lamine Yamal'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nico Williams, güzel bir plaseyle topu ağlara yollamayı başardı. Nico, 46. dakika 9 saniye ile Avrupa Şampiyonası finalleri tarihindeki en erken ikinci yarı golünü İngiltere filelerine gönderdi. 73. dakikada bu kez İngiltere kontratağa hızlı çıktı. Ceza sahası içinde Bellingham topu ceza sahası dışına yolladı, Palmer köşeyi nefis gördü: 1-1. 86. dakikada sol kanatta topla buluşan Cucurella'nın ortasına, oyuna sonradan giren Mikel Oyarzabal topa vurup maç boyunca kritik kurtarışlara imza atan Jordan Pickford'u devirdi: 2-1. İspanya, bu turnuvayı 4. kez alarak en başarılı ülke olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

TÜM RAKİPLERİ YIKTI

İspanya turnuvada karşılaştığı tüm rakiplerini işi penaltılara bırakmadan bileğini bükmeyi başardı. Boğalar, grubunda Hırvatistan'ı 3-0, İtalya ve Arnavutluk'u 1-0'lık skorlarla yenerek gruptan çıktı. Son 16 turunda Gürcistan'ı 4-1 ile bozguna uğratan İspanyollar, çeyrek finalde ev sahibi Almanya'yı 2-1'le yıktı. Yarı finalde Fransa'yı da aynı skorla yenen İspanya finalde de 2-1'le güldü. İspanya, turnuvada 15 gol atarak en skorer takım olmayı da başardı.

BOĞALAR TARİH YAZAR

İspanya Milli Takımı ve İspanyol kulüpleri elde ettikleri büyük başarılarla futbolda lokomotif ülke haline geldi. İspanya'da Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı olurken, milli takım da hiç geride kalmıyor. İspanya Milli Takımı ve İspanyol kulüpleri son 23 yılda 10'u İngilizler'e karşı 27 turnuva finalinin hepsini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.