Icardi seferberliği

Cimbom'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi'nin yüzü son günlerde özel hayatı sebebiyle pek gülmüyor. Attığı gollerle Cimbom'a büyük katkı yapan ve futbolseverlerin uğruna beste yaptığı Icardi için adeta seferberlik ilan edildi.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan hashtag açarak, aşk acısı yaşayan Icardi'ye büyük destek verdi. İdman sırasında düşünceli görüntüsüyle dikkati çeken Arjantinli yıldıza, teknik ekip ve takım arkadaşları da yakından ilgi gösterme kararı aldı. 31 yaşındaki golcü geçen sezon ligde 25 gol, 9 asistle gol kralı oldu. Sezonu toplamda 47 maçta attığı 32 gol, 12 asistle bitiren Icardi'nin kontratı 2026'da bitiyor.