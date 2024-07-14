Fener patladı

Şampiyonlar Ligi ön elemesine güçlü girmek isteyen Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında 4 gollü galibiyet aldı. Fransız ekibi RC Strasbourg ile Avusturya'da karşılaşan Sarı Kanarya, maça; Livakovic, Çağlar, Djiku, Samuel, Oosterwolde, Tadic, Kent, Bartuğ Elmaz, Fred, Szymanski ve Dzeko 11'i ile çıkarak ciddi bir sınav verdi. Sarı- Lacivertliler, 5'te Szymanski'nin nefis golüyle öne geçti: 1-0. 33'te Tadic'in ortasına kimse dokunamadı, top ağlara gitti: 2-0. 37'de Kent attı: 3-0. 45'te Oosterwolde'nin pasında Dzeko bitirdi: 4-0. Fenerbahçe son hazırlık maçını 18 Temmuz'da Hull City ile yapacak ve Lugano maçını bekleyecek.

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