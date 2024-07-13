Gabriel Paulista: İyi bir hikaye yaratacağım

Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista, Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. İspanyol stoper, "İyi bir hikaye yaratmak istiyorum. Futbolda takımlar sezon boyunca iyi veya kötü oynayabilirler ancak kendim için taraftara şunu söyleyebilirim ki asla sahada kazanma isteğini kaybeden bir oyuncu görmeyecekler. Saha içinde ve saha dışında lider bir oyuncuyum" dedi. Tecrübeli stoper, "Kariyerimde çok iyi hocalarla tanıştım. Giovanni van Bronckhorst'la da iyi bir bağ kuracağımıza inanıyorum. Onunla beraber büyük başarılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN