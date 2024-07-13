EURO 2024’te değerini artıran 10 futbolcu açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz listede

İngiltere'den The Guardian, EURO 2024'te transfer değerini artıran 10 futbolcuyu belirledi. Listede yer alan iki milli futbolcu; Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz oldu. Haberde Ferdi Kadıoğlu için, "Turnuvada gerçekten de olağanüstüydü. Ada'dan Brighton, Manchester United ve Almanya'dan Dortmund'un ilgi gösterdiği isimlerden biri oldu. 9 kulüpten gözlemci, 24 yaşındaki yıldızı Avusturya maçında izledi" denildi.



KORKUSUZ BİR FUTBOLCU

Öte yandan G.Saray'ın yerli yıldızı Barış Alper Yılmaz için ise "Almanya'daki turnuvada gol atamasa da korkusuzluğu ve enerjisi ile dikkati çekti. Galatasaray'ın geçen seneki şampiyonluğunda 7 gol, 12 asist katkısı verdi. Bundesliga, Serie A ve Premier Lig ile ilişkilendirildi. Liverpool'un Barış Alper'e teklif yapacağı düşünülüyor" ifadesine yer verildi.

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