PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

EURO 2024’te değerini artıran 10 futbolcu açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz listede

The Guardian’ın EURO 2024’te değerini artıran 10 futbolcu listesine Barış Alper Yılmaz ile Ferdi Kadıoğlu da girdi. Yılmaz’a Liverpool, Kadıoğlu’na da United’ın ilgisi hatırlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
EURO 2024’te değerini artıran 10 futbolcu açıklandı! Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz listede

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İngiltere'den The Guardian, EURO 2024'te transfer değerini artıran 10 futbolcuyu belirledi. Listede yer alan iki milli futbolcu; Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz oldu. Haberde Ferdi Kadıoğlu için, "Turnuvada gerçekten de olağanüstüydü. Ada'dan Brighton, Manchester United ve Almanya'dan Dortmund'un ilgi gösterdiği isimlerden biri oldu. 9 kulüpten gözlemci, 24 yaşındaki yıldızı Avusturya maçında izledi" denildi.

KORKUSUZ BİR FUTBOLCU
Öte yandan G.Saray'ın yerli yıldızı Barış Alper Yılmaz için ise "Almanya'daki turnuvada gol atamasa da korkusuzluğu ve enerjisi ile dikkati çekti. Galatasaray'ın geçen seneki şampiyonluğunda 7 gol, 12 asist katkısı verdi. Bundesliga, Serie A ve Premier Lig ile ilişkilendirildi. Liverpool'un Barış Alper'e teklif yapacağı düşünülüyor" ifadesine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Merih Demiral kararının ardından UEFA’dan bir ayıp daha! Srebrenitsa katliamının anılmasına izin vermediler
Borsada yaz havası: Tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı! Yabancı yatırımcının ilgisi arttı
Marketler arasındaki fiyatlar şaşkınlık yarattı | İthal ürünlerde beş kat, yerli ürünlerde iki kat fark var
Beşiktaş’ın yeni transferi Ciro Immobile, İstanbul’da
TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni gelişme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2. ateşleme süreci tamamlandı
X’in sahibi Elon Musk, Avrupa Birliği’nin ’gizli sansür anlaşması’ teklifini ifşaladı!
İŞKUR açıkladı: 270 bin işçi aranıyor! Açık iş oranı hangi sektörde yüksek? İşte en çok aranan meslekler...
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ı kızdıran transfer: Cenk Tosun imzayı attı! İşte sözleşme şartları
İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’dan Başkan Erdoğan’ı hedef alan hadsiz paylaşım! Dışişleri Bakanlığından sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın acılı babasından yürek yakan feryat: Ben de Kürdüm Allah belanızı versin
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı belli oldu: Milletin Zaferi temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek!
İsveç’ten skandal karar! Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Salwan Momika’ya 1 yıllık oturma izni verildi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye sürpriz çalım! Bunu kimse beklemiyordu
Kurye Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir’in cezası belli oldu! Babası Orhan Özdemir ceza aldı mı?
SON DAKİKA