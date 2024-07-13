Denizde gerginlik! Demet Akalın ve Okan Kurt çifti Çeşme’de...

Çeşme'de tatilde olan Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, Esra Balamir ve arkadaşlarıyla birlikte Çiftlikköy'de bir beachte görüntülendi. Fit vücuduyla spor yaptığı belli olan Kurt'un aksine Akalın'ın biraz kilo aldığı ve acilen forma girmesi gerektiği çok belli oluyordu. İlk önce arkadaşıyla birlikte suya girip sohbet eden Balamir'in ardından dakikalar sonra gelen Kurt ve Akalın çiftinin hararetli bir konuşma yaptığı ve biraz gergin olduğu dikkatlerden kaçmadı.

GRUPTAN AYRILDI!

El kol işaretleriyle bir şeyler anlatan Kurt'un, eşiyle arasında mesafe olması ve Akalın arkadaşlarıyla konuşurken de eşinin ilgisizliği göze çarpan diğer ayrıntılardı. Bir ara ortamdan sıkılan Akalın, sea scooter ile kısa bir gezinti yaparak kafasını dağıtmaya çalıştı. Bir süre sonra Kurt da gruptan ayrılıp önden giderek mekana geri döndü. Çok geçmeden Akalın da tek başına yürüyüp şezlonga döndü.