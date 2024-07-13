Ciro Immobile Beşiktaş’ta

Beşiktaş golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, İtalyan ekibi Lazio'nun 34 yaşındaki golcüsü Ciro Immobile'yi 2 yıllığına renklerine bağladı. Dün gece İstanbul'a İtalyan golcünün bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Geride bıraktığımız günlerde İtalya'ya giden Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in burada Lazio yönetimiyle bir görüşme yaptığı ve 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çizme ekibiyle Immobile transferi için anlaştığı ifade edildi.

"DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM"

Golcü futbolcu, Kartal pozu verdi. İtalyan yıldızın 2 yıl için toplamda 12 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Immobile, "Lazio'ya veda ettim. Beşiktaş'tan teklif gelince kabul ettim. Rotamı Türkiye'ye çevirdim" dedi. Geçen sezon Lazio formasıyla 43 maça çıkan Immobile, 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi. İtalya Milli Takımı ile de 57 karşılaşmaya çıkan tecrübeli isim, 17 gollük katkı sağlamayı bildi.

UÇAKTA TAV LA KEYFİ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile İtalyan golcü Ciro Immobile, uçakta tavla oynadı. Bu paylaşım, sosyal medyada çok konuşuldu.