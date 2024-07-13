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Borsada yaz havası

7 hafta sonra 11 bin puanı geçen Borsa İstanbul, tüm zamanların kapanış rekorunu da kırmış oldu. Yabancı girişi artarken gözler not açıklamalarına çevrildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
Borsada yaz havası

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İşlem vergisi söylentileriyle satış sürecine giren Borsa İstanbul, rezervlerdeki artış enflasyon rakamlarının program dahilinde gelmesi, gri listeden çıkış, risk primindeki geri çekilme ve not artırım beklentileriyle yeniden yükselişe geçti. BIST100 endeksi 7 hafta sonra yeniden 11 bin puanın üzerine çıkarak kapanış rekorunu da kırmış oldu. Uzmanlar Borsa'daki yükselişin haftaya gelecek not açıklamalarıyla sürmesinin beklendiğini belirtiyor. Endeks, 21 Mayıs'ta 11.088 seviyesini görerek, TL bazında tarihî rekora ulaşmıştı. Ardından düşüşe geçen endeks, 11 Haziran'da 9958 seviyesine kadar geriledi. Oradan yönünü tekrar yukarı çeviren BIST100, bugün tarihi zirve seviyesine de oldukça yaklaşmış oldu. Bu arada döviz bazında endeks, 335 dolar seviyelerinde bulunuyor.

YABANCI İLGİSİ ARTTI
Öte yandan yurt dışı yerleşiklerden gri listeden çıkış sonrası yüklü portföy girişi gözlendi. Yabancı 10 Mayıs haftasından beri ilk hisse alımı yaparken tahvilde de yüklü giriş kaydedildi. Toplam portföy giriş 1 milyar 661 milyon dolar oldu. 5 Temmuz haftasında yabancı 10 Mayıs haftasından sonra ilk kez alıma geçerken 156,4 milyon dolarlık hisse senedi girişi oldu. 28 Haziran haftasında 679 milyon dolarlık tahvil satışı yapan yabanının 5 Temmuz haftasında 1 milyar 480,2 milyon dolarlık tavil alımı yaptığı görüldü.

GÖZLER NOTA ÇEVRİLDİ
Borsada; gelecek hafta cuma günü Moody's tarafından beklenen not artışı fiyatlanmaya başlandı. Bazı kurumlar ve analistler iki kademe birden not artışı gelebileceğini ifade ediyor. Borsanın pozitif beklentilerle birlikte döviz bazında yıl sonuna kadar 390-400 dolar bandını hedef alabileceği, beklentili hisselerde düşüşlerin alım fırsatı olduğu belirtiliyor. Borsada kısa vadede artık 10.850 – 11.000 bandı destek olarak takip edilecek.

REZERVLER REKOR KIRDI
Ekonomik programın uygulanması ve enflasyonla mücadeledeki kararlılık mesajlarıyla birlikte Türk varlıklarına ilginin artması, Merkez Bankası'nın rezervlerini tarihi zirveye taşıdı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Döviz rezervlerinde 29 Mart'tan bu yana yaşanan artış 25.3 milyar dolara, 26 Mayıs 2023'ten bu yana yaşanan artış ise 50 milyar dolara ulaştı.

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