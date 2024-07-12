Sosyetik güzel Eda Taşpınar çizmeyi aştı!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, dünyanın gözde tatil beldelerini gezmeye başladı. Yanında gizemli sevgilisi de vardı. Fas'tan çıkıp soluğu İtalya'da aldı. Ancak geçtiğimiz yıl Sultanahmet'te verdiği müstehcen pozlarla büyük tepki çeken sosyetik güzel aynı hareketleri İtalya'ya da taşıdı. Eda Taşpınar İtalya'da ünlü bir köy olan Riomaggiore'de ortaya çıktı.

SÜREKLİ POZDA

Taşpınar Riomaggiore'de de verdiği müstehcen pozları takipçileri ile paylaşmaktan geri durmadı. Taşpınar, tarihi bölgelerdeki noktalara çıkıp bol bol fotoğraf çektirip yayınladı.

'TARİHE SAYGI YOK'

Gizemli sevgilisi tarafından çekilen karelerini görenler ise "Biraz tarihe saygı" diye uyardı. Ancak Taşpınar bu uyarıları dikkate almadı. Hatta İtalyanlar'ın bile tepkilerine kayıtsız kaldı. Birbirinden müstehcen pozlar verip hız kesmeden tatilini yaptı.