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Mourinho ile ilk mağlubiyet

Fenerbahçe hazırlık maçında karşılaştığı Hırvat ekibi Hajduk Split’e 1-0 mağlup oldu. Mourinho yönetiminde 3. maçına ç-ı kan Sarı-Lacivertliler Portekizli hoca ile ilk yenilgisini yaşadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Mourinho ile ilk mağlubiyet

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında karşılaştığı Hırvat temsilcisi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu. Split'e galibiyeti getiren golü 85'te Bruno Durdov kaydetti. İlk yarıda Dzeko, Krunic ve Fred'le yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Sarı-Lacivertllier soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Dengeli geçen ikinci yarının 85. dakikasında Bruno Durdov'la öne geçen Hırvatistan ekibi, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Toplamda 3. maçını oynayan Kanarya, Mourinho yönetiminde ilk kez kaybetti. Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında 13 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg ile karşılaşacak.

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