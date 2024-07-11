Mourinho ile ilk mağlubiyet

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında karşılaştığı Hırvat temsilcisi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu. Split'e galibiyeti getiren golü 85'te Bruno Durdov kaydetti. İlk yarıda Dzeko, Krunic ve Fred'le yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Sarı-Lacivertllier soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Dengeli geçen ikinci yarının 85. dakikasında Bruno Durdov'la öne geçen Hırvatistan ekibi, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Toplamda 3. maçını oynayan Kanarya, Mourinho yönetiminde ilk kez kaybetti. Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında 13 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg ile karşılaşacak.

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