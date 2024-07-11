Avusturya’da tempo yükseliyor

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray tempoyu yavaş yavaş artırıyor. Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında bulunan Sarı-Kırmızılılar dün Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk 30 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanın basına açık kısmında denge, çabukluk ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Basına kapalı bölümde ise tam sahada yüksek tempoda koşu yapıldığı bildirildi. Bu sırada izinli olduğu için takıma geç katılan Mauro Icardi, özel program dahilinde çalıştı.

İLK RAKİP LASK LINZ

Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray bugün sahaya çıkıyor. Sarı-Kırmızılı takım saat 20.30'da Avusturya ekibi Lask Linz ile karşılaşacak. Maç, Spor Smart'tan yayınlanacak.