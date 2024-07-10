Kaan Ayhan’a Lyon kancası

2024-2025 sezonunda da şampiyon olarak 5. yıldızı kazanmak isteyen Galatasaray'da kadro yapılanması devam ederken, Sarı-Kırmızılı formayı terleten oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor. 2023'ten bu yana Cimbom'da forma giyen Kaan Ayhan'a Fransa'dan Lyon ekibinin talip olduğu ortaya çıktı. Ligue 1 ekibinin bu transfer için 5 milyon Euro bütçe ayırdığı belirlendi.

Cimbom, EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki oyuncuyu ilk etapta kadrosunda tutmak istiyor. 2026'ya kadar kontratı bulunan Kaan Ayhan, Galatasaray formasıyla oynadığı 55 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

4 GOL KATKISI SUNDU

Geçen sezon Galatasaray'da 49 maça çıkan Kaan Ayhan 1 gol atarken, 3 de asist üretti.