Dortmund’da zorlu kapışma

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci yarı final maçında bugün Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Dortmund Stadı'ndaki mücadele 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zorlu maçı kazanan adını finale yazdıracak. Turnuvada yarı finale gelene kadar Hollanda 9 kez fileleri havalandırdı ve turnuvanın en golcü 3. takımı konumunda yer aldı. İngilizler ise oynadıkları 5 maçta 5 kez fileleri sarstı. Hollanda kalesinde 5 gol görürken, İngilizler ise yalnızca 3 gol yedi.

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