"Yunus Seyyah" dolandırıcı çıktı! Aile dostu şikayetçi oldu... Başka mağdurlar da var

Okan'ın aile dostu olan E.T., "Ben kendisini ve ailesini tanıdığım için güvenerek parça parça halinde 150 bin TL verdim. O ara fenomen değildi. Bana çok sıkışık olduğunu söyledi parayı geri ödeyeceğini belirtti. Fakat hiçbir şekilde geri ödeme yapmadı. Sonrasında sosyal medyada tanınmaya başlayınca takipçileri içerisinde de çok kişiyi dolandırdığını öğrendim. Bana en son video çekip attı parayı ödeyeceğine dair fakat kendisine asla güvenmiyorum. İyi niyetimin kurbanı oldum ve tanışıklığımızı suistimal etti" ifadelerini kullandı.

'Yunus Seyyah' rumuzlu sosyal medya fenomeni Yunus Okan

NİŞANLISINI DA KULLANDI

E.T. Yunus Okan'la ilgili,"Yunus 3-4 yıl öncesine kadar tanınmıyordu, kumar batağındaydı. Önce kendi çevresini dolandırdı daha sonra otostop çekmeye başlayıp sosyal medyada takipçisi artınca dolandırdığı kişi sayısı artmaya başladı. Benden ilk para istediği zaman Kasım 2022 senesiydi o ara insanları böyle dolandırdığından haberim yoktu ve aile dostumuz olduğu için bende kendisine parça parça toplamda 150 bin TL verdim. Parayı şekilde geri alamadım sonra zaten başka mağdurların da olduğunu öğrendim. 'Nişanlım 6 Şubat depreminde öldü' yalanıyla insanların hassas olduğu bir konuda vicdani duygularını sömürerek dolandırmış. Ben ailesiyle de konuştum kapılarını kapattılar, babası 'benim öyle bir oğlum yok' diyor, annesini de farklı vaatlerle kandırıyor. Babasının ve nişanlısının tüm çevresine kadar dolandırmış, nişanlısının ailesi bu durumu öğrenince attılar zaten yüzüğü. Benim amacım daha fazla insanın bu kişiye kanmaması"ifadelerini kullandı.