Evlilik sitelerinde büyük tuzak: Kadınlar cinsel birlikteliğe kadar zorlanıyor | Bakanlıklar mercek altına aldı

Hızlı Özet Göster İçişleri, Ticaret ve Hazine bakanlıkları, evlilik vaadiyle vatandaşları mağdur eden ve vergi kaydı bulunmayan çöpçatanlık sitelerini mercek altına aldı.

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, kurumsal kimliği olmayan bu sitelerin kullanıcıların özel verilerini ve fotoğraflarını arşivleyerek şantaj riski oluşturduğunu belirtti.

Üyelik ücretlerini EFT veya havale yoluyla alan sitelerin makbuz düzenlememesi nedeniyle mağdurların Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuramadığı ifade edildi.

CİMER'e şikayette bulunan vatandaşlar, cinsel içerikli tacizlere uğradıklarını ve hesaplarından bilgileri dışında yüksek meblağlar çekildiğini dile getirdi.

Evlilik vaadiyle kandırılan kişilerin paralarının alındığı ve bazı kadınların cinsel birlikteliğe zorlandığı iddiaları gündeme geldi.

Ciddi evlilik vaadiyle faaliyet gösteren bazı çöpçatanlık siteleri, yuva kurmak isteyen vatandaşları mağdur ediyor. Yıllık ortalama 2 bin TL gibi bir ücret alan bu siteler, üyelik aşamasında herhangi bir kontrolde bulunmuyor. Bu siteler aracılığıyla evlilik vaadiyle kandırılarak paraları alınan kadınlar, cinsel birlikteliğe zorlanıyor. EFT ve havale yoluyla aldıkları abonelik ücreti için makbuz düzenlemeyen siteleri, İçişleri Bakanlığı, Ticaret ve Hazine bakanlıkları mercek altına aldı.

Ciddi evlilik vaadiyle faaliyet gösteren bazı çöpçatanlık sitelerinin denetimsiz ve kayıt dışı şekilde para topladığı, kullanıcıları maddi ve manevi mağdur ettiği ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları Sabah Gazetesi ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.) SÜREKLİ ARTIYOR

Üye olan kişilere ilişkin herhangi bir yasal sorumluluk altına da girmeyen siteler sürekli artıyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, "Kurumsal yapıya sahip olmadıkları için kimler tarafından işletildiği net olarak bilinmiyor, Ticaret Odası, Vergi Dairesi kaydı bulunmuyor. Vatandaşlardan kredi kartı, kimlik bilgileri gibi özel verilerini topluyorlar, paylaşılan özel fotoğrafları da arşivliyorlar. Vatandaşların gönderdiği cinsel içerikli fotoğraf ya da özel içerikli mesajların aleyhlerinde kullanılma riski bulunuyor. Dolandırılan insanlar da 'Şikâyet edersem itibarım zedelenir' endişesi yaşadıkları için faaliyetlerini sürdürüyor"dedi. Küçük sözlerine şöyle devam etti: "Aldıkları para karşılığında makbuz düzenlemeyen, EFT ve havale yoluyla ücret alan bu siteler için vatandaşlar Tüketici Hakem Heyeti'ne de başvuramıyor. Çünkü ellerinde makbuz ve karşı tarafta bir muhatap yok."