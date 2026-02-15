CHP'nin ağaç ikiyüzlülüğü! Önce katliam sonra miting: Asırlık zeytinleri bir gecede yok ettiler

Milas Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ahmet Kılbey'e kesilen ceza tutanağına ulaşıldı. Ceza tutanağında, 27 adet zeytin ağacının her biri için 1815 TL olmak üzere toplamda 49 bin 15 TL para cezası kesildiği görülüyor.

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör

DEVİR OYUNU İLE KAÇAMAZ

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Kılbey'in açıklamalarını"sorumluluktan kaçma girişimi" olarak nitelendirdi. Kılbey'in sunduğu belgelerin zeytin kesiminin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını savunan Güngör, arazinin 28 Aralık 2025 tarihli "satış ön sözleşmesi" ile damadı Cenk Soydan'a devredildiğini ve bu işlemin gerçek bir satış değil, "aile içi devir operasyonu"olduğunu iddia etti. Cenk Soydan'ın aynı zamanda Milas Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu, noter vekâletnamesiyle kendisine yıkım ruhsatı alma, inşaat yaptırma ve projelerde değişiklik yapma gibi geniş yetkiler verildiği ileri sürüldü. Güngör, bu durumun açık bir çıkar çatışması olduğunu savundu. Güngör açıklamasında, Akbelen örneğini hatırlatarak,"Zeytin namustur"söylemiyle kamuoyuna seslenenlerin Milas'taki bu kesimle ilgili sessiz kalıp kalmayacağını sorguladı. Paylaşılan belgelerin bir savunma değil, suç duyurusu niteliğinde olduğunu öne süren Güngör, Milas halkının bu süreci yakından takip edeceğini söyledi.