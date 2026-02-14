Boğaziçi Üniversite'sindeki karanfilli coşku hazımsızlık yaptı: AK Gençlik CHP'li Başarır'ın yalanına geçit vermedi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Boğaziçi Üniversitesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirenlerin öğrenci değil AK Parti üyesi olduğunu iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, üniversitedeki öğrencilerin AK Parti üyesi olduğu yönündeki "AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler" şeklindeki asılsız iddialarına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş'ten "Teknofest Kuşağı" vurgulu, sert bir cevap geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından kampüse girişinde karanfiller ve sevgi gösterileriyle karşılandı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Kalabalık öğrenci grubu tarafından karşılanan Başkan Erdoğan`a bazı öğrenciler ʺGençlik seninle gurur duyuyorʺ sloganıyla sevgi gösterisinde bulundu.

"MAHİR OLDUĞUNUZ TEK KONU YALAN!"

Başarır'ın sosyal medya üzerinden başlattığı "algı operasyonuna" sessiz kalmayan İbiş, paylaştığı mesajla CHP'li isme gereken cevabı verdi. İbiş, muhalefete şu sözlerle yüklendi:

"Fotoğrafta görünen diğer kişileri deşifre edemediğinize göre onların Boğaziçili olduğunu anladın herhalde. Mahir olduğun tek konunun ne olduğunu biliyoruz zaten. Girişten salona kadar Boğaziçililer, Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı."