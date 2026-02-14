Boğaziçi Üniversite'sindeki karanfilli coşku hazımsızlık yaptı: AK Gençlik CHP'li Başarır'ın yalanına geçit vermedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde gençlerle buluştuğu coşkulu kareleri "kurgu" diyerek karalamaya çalışan CHP’li Ali Mahir Başarır’a AK Gençlik’ten tokat gibi cevap geldi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Siz gerçekleri çarpıtmaya devam edin, Boğaziçi Teknofest kuşağıyla kazanacak!" dedi.
Hızlı Özet Göster
- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Boğaziçi Üniversitesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirenlerin öğrenci değil AK Parti üyesi olduğunu iddia etti.
- AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, bu iddiaları yalanlayarak öğrencilerin Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
- İbiş, üniversiteyi eylem alanı olarak gören zihniyetin kaybedeceğini ve üretken Teknofest kuşağının kazanacağını vurguladı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen yoğun ilgi ve sevgi seli, muhalefeti rahatsız etti.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, üniversitedeki öğrencilerin AK Parti üyesi olduğu yönündeki "AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler"şeklindeki asılsız iddialarına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş'ten "Teknofest Kuşağı" vurgulu, sert bir cevap geldi.
"MAHİR OLDUĞUNUZ TEK KONU YALAN!"
Başarır'ın sosyal medya üzerinden başlattığı "algı operasyonuna" sessiz kalmayan İbiş, paylaştığı mesajla CHP'li isme gereken cevabı verdi. İbiş, muhalefete şu sözlerle yüklendi:
"Fotoğrafta görünen diğer kişileri deşifre edemediğinize göre onların Boğaziçili olduğunu anladın herhalde. Mahir olduğun tek konunun ne olduğunu biliyoruz zaten. Girişten salona kadar Boğaziçililer, Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı."
"ARKAİK ZİHNİYET KAYBEDECEK, TEKNOFEST KUŞAĞI KAZANACAK!"
Üniversiteyi sadece eylem mekaniği olarak gören zihniyetin miadının dolduğunu belirten İbiş, Boğaziçi'nin gerçek sahiplerinin üretken gençler olduğunu vurguladı. İbiş, açıklamasını şu güçlü ifadelerle sürdürdü:
"Üniversite bahçesinde ayakta durmaktan ibaret, arkaik bir zihniyetin temsilcileri kaybedecek. Boğaziçi Üniversitesi'nin üretken Teknofest kuşağı kazanacak. Liderini, milletini, devletini bilen, değerlerine sahip çıkan gençlik kazanacak."